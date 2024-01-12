شاهد| أول تعليق من وسام أبو علي بعد انضمامه للأهلي

علق وسام أبو على لاعب النادي الأهلي الجديد، بعد انضمامه لصفوف المارد الأحمر قادمًا من نادي سيريس السويدي، لتدعيم هجوم القلعة الحمراء خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وقال وسام عبر حسابة الرسمي على مواقع التواصل الإجتماعي إنستجرام "فخور بكوني جزءًا من هذا النادي الكبير .. هيا بنا لنفوز ببعض البطولات يا أهلي".

وأعلن النادي الأهلي تعاقده مع الفلسطيني وسام أبو علي، قادمًا من نادي سيريوس السويدي، بعقد يمتد لمدة 4 سنوات ونصف.

ونشر النادي الأهلي فيديو لتقديم اللاعب، الذي ظهر للمرة الأولى بقميص النادي الأهلي متوشحًا بعلم فلسطين، تحت عنوان "من فلسطين الحرة.. إلى فخر الأمة".

وقال وسام أبو علي في رسالة لجماهير الأهلي: "خلوا المعنويات عالية.. وسام أهلاوي".

ويعد وسام أبو علي "24 عاما" أولى صفقات الأهلي في العام الجديد 2024، ووقع عقدًا مدته 4 مواسم ونصف ينتهي في صيف 2028.