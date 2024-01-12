محكمة العدل الدولية.. سلامة: الجميع راقب العبث الغربي والصدمة انتابت القانون الإسرائيلي

قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، إن الاتفاقية التي أصدرت في 9 ديسمبر 1948 لم تجرم فعل الإبادة التي قامت بها الكيان الصهيوني، ولكن نظراً لبشاعة الجريمة وجريمة أيضاً التحريض والتأمر على الإبادة.





وأضاف « سلامة » من خلال مكالمة هاتفية لبرنامج “مساء دي أم سي” على قناة "dmc" التي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري أن إسرائيل كانت ومازالت في مأزق أمام العالم كله، موضحاً أن الجميع راقب الهجوم والعبث والصدمة التي انتابت القانون الإسرائيلي.





أشار أستاذ القانون الدولي، أن هناك مسألة لا تزال تثير جدل في الشارع والإعلام العربي وهي مسألة التمييز بين إلزامية قرارات وأوامر المحكمة ونفاذيتها.



