عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بإطلالة لافتة| نسرين طافش تستعرض أنوثتها ورشاقتها من الجيم

نسرين طافش
نسرين طافش

شاركت الفنانة السورية نسرين طافش جمهورها بمجموعة من الصور الجديدة لها من داخل إحدى الصالات الرياضية عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت طافش متألقة بإطلالة رياضية جريئة وعصرية فارتدت بنطال ليجن باللون الاسود، ونسقت معه توب مكشوف البطن وبدون أكمام بنفس اللون مما كشف عن أنوثتها وقوامها الممشوق.

أما من الناحية الجمالية فاعتمدت نسرين في المكياج على الألوان الناعمة الملائمة للون بشرتها فوضعت أحمر شفاة باللون الوردي الفاتح وزينت وجنتيها ببلاشر بنفس اللون ،كما أنها اختارت لخصلات شعرها البني الطويل تسريحة بسيطة تناسب أجواء ممارسة الرياضة.

تعاقدت الفنانة نسرين طافش على الانضمام إلى فريق عمل بدون مقابل، والمقرر أن يخوض من خلاله النجم هاني رمزي الماراثون الرمضاني القادم . 

مسلسل بدون مقابل انتاج شركة أفلام محمد فوزي إخراج :جمال عبدالحمید تألیف : حسام موسی إشراف عام أحمد جابر مع كوكبة من نجوم مصر :هاني رمزي - داليا البحيري - وفاء عامر - خالد سليم - عمرو عبد الجليل.

آخر أعمال نسرين طافش

يذكر أن نسرين طافش عرض لها مؤخرًا فيلم "أخى فوق الشجرة" مع رامز جلال ويشارك فى بطولته تارا عماد، حمدى الميرغنى، محمد ثروت، "ويزو"، وتأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم.

وتجسد نسرين طافش شخصية دور فتاة أمريكية من أصول عربية وتعمل مديرة أعمال لـ بهاء وهى الشخصية البدينة التى يجسدها رامز جلال، حيث تدور أحداث الفيلم، حول علاء شاب انطوائى يعيش حياة صحية ومنظمة، تتحول حياته عندما يدخل شقيقه التوأم بهاء الذى يعود من أمريكا لم يكن يعلم بوجوده من قبل وهو عكس علاء تماما على جميع المستويات.

IMG_٢٠٢٤٠١١١_١٩٢٦٠٦
IMG_٢٠٢٤٠١١١_١٩٢٦٠٦
IMG_٢٠٢٤٠١١١_١٩٢٥٢٥
IMG_٢٠٢٤٠١١١_١٩٢٥٢٥
IMG_٢٠٢٤٠١١١_١٩٢٤٤٣
IMG_٢٠٢٤٠١١١_١٩٢٤٤٣
IMG_٢٠٢٤٠١١١_١٩٢٤٣٢
IMG_٢٠٢٤٠١١١_١٩٢٤٣٢
IMG_٢٠٢٤٠١١١_١٩٢٤٢٣
IMG_٢٠٢٤٠١١١_١٩٢٤٢٣
IMG_٢٠٢٤٠١١١_١٩٢٤١٥
IMG_٢٠٢٤٠١١١_١٩٢٤١٥
IMG_٢٠٢٤٠١١٠_٢٢٥٦٥٧
IMG_٢٠٢٤٠١١٠_٢٢٥٦٥٧
IMG_٢٠٢٤٠١١٠_٢٢٥٦٤٩
IMG_٢٠٢٤٠١١٠_٢٢٥٦٤٩
IMG_٢٠٢٤٠١١٠_٢٢٥٦٤١
IMG_٢٠٢٤٠١١٠_٢٢٥٦٤١

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه في يوم|سعر الذهب يخالف التوقعات مجددا.. ومفاجأة بعيار 21 الآن

30 جنيهًا| تراجع مفاجئ في أسعار الدواجن لليوم الثاني.. وهذا ثمن البيض

عواصف رملية وترابية بعد ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

مفاجأة تحقيقات أمن الدولة..رئيس شركة المياه تزوج الوسيطة عرفيا بعد علاقة غير شرعية

الداخلية تزف بشرى سعيدة للمواطنين

أكبر مصنع في العالم| حكاية هرم مصر الرابع.. والافتتاح الشهر المقبل

لاعب سوبر | الأهلي يقترب من ضم مدافع جديد "تفاصيل"

قفزة في أسعار أعيرة الذهب اليوم الجمعة بمصر.. اعرف سعر الجرام عيار 21

ترشيحاتنا

أعمال أول رجب 2024 .. عليك بهذه العبادات واحذر من الظلم

ابن عمه خلص عليه.. 5 آلاف جنيه ثمن حياة عامل ببولاق الدكرور

الأردن عن الضربات الأمريكية البريطانية في اليمن: نتابع الأوضاع بقلق

تهديد ووعيد بعد الهجوم الأمريكي البريطاني.. بيان حوثي يتحدث عن سقوط ضحايا

10 دول شاركت في الضربات الأمريكية البريطانية ضد الحوثيين.. تعرف عليها

الجبار تظهر في السماء اليوم.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السكر ووجع البطن| جمال شعبان يفجر مفاجآت عن سر انتشار الجلطات بين الشباب

طريقة عمل فطائر باف باللحم.. سهلة ولذيذة

مي عمر تستعرض رشاقتها بإطلالة مثيرة للجدل| شاهد

نشرة المرأة و الصحة| حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 12 يناير.. إطلالات شاهيناز ستار ميكر

فيديو

حدوتة: عمر كمال مكنش معروف قبل بنت الجيران و"مخصماك" اتظلمت في الأول

استعدوا.. الشيطان يقترب من الأرض في هذا الموعد.. فيديو جراف

تبرأوا منها ومنعوها من الغناء.. قصة شقيقة شيرين عبدالوهاب الوهمية

ارتبطت بشخصية بارزة.. حقيقة زواج الفنانة ملك قورة ورد فعل والدتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: من القلب أدعو

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: سحر اللغة العربية في التربية

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: عقدة آبى أحمد..النيل والبحر

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: المادة ٩٩ بالفيتو أسقطت هيئة الأمم المتحدة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: العالم.. بتوقيت غزة!

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: هل يتم إجبار إسرائيل على وقف المذاب.ح فى غزة بالقوة !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى يطيح بنتنياهو وبايدن

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: من أنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ