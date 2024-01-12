بإطلالة لافتة| نسرين طافش تستعرض أنوثتها ورشاقتها من الجيم

شاركت الفنانة السورية نسرين طافش جمهورها بمجموعة من الصور الجديدة لها من داخل إحدى الصالات الرياضية عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت طافش متألقة بإطلالة رياضية جريئة وعصرية فارتدت بنطال ليجن باللون الاسود، ونسقت معه توب مكشوف البطن وبدون أكمام بنفس اللون مما كشف عن أنوثتها وقوامها الممشوق.

أما من الناحية الجمالية فاعتمدت نسرين في المكياج على الألوان الناعمة الملائمة للون بشرتها فوضعت أحمر شفاة باللون الوردي الفاتح وزينت وجنتيها ببلاشر بنفس اللون ،كما أنها اختارت لخصلات شعرها البني الطويل تسريحة بسيطة تناسب أجواء ممارسة الرياضة.

تعاقدت الفنانة نسرين طافش على الانضمام إلى فريق عمل بدون مقابل، والمقرر أن يخوض من خلاله النجم هاني رمزي الماراثون الرمضاني القادم .

مسلسل بدون مقابل انتاج شركة أفلام محمد فوزي إخراج :جمال عبدالحمید تألیف : حسام موسی إشراف عام أحمد جابر مع كوكبة من نجوم مصر :هاني رمزي - داليا البحيري - وفاء عامر - خالد سليم - عمرو عبد الجليل.

آخر أعمال نسرين طافش

يذكر أن نسرين طافش عرض لها مؤخرًا فيلم "أخى فوق الشجرة" مع رامز جلال ويشارك فى بطولته تارا عماد، حمدى الميرغنى، محمد ثروت، "ويزو"، وتأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم.

وتجسد نسرين طافش شخصية دور فتاة أمريكية من أصول عربية وتعمل مديرة أعمال لـ بهاء وهى الشخصية البدينة التى يجسدها رامز جلال، حيث تدور أحداث الفيلم، حول علاء شاب انطوائى يعيش حياة صحية ومنظمة، تتحول حياته عندما يدخل شقيقه التوأم بهاء الذى يعود من أمريكا لم يكن يعلم بوجوده من قبل وهو عكس علاء تماما على جميع المستويات.