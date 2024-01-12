بعد توقف 6 ساعات.. فتح محور كمال عامر وإغلاقه مرة أخرى غدا

أعادت الإدارة العامة لمرور الجيزة فتح محور كمال عامر بعد اغلاقه كليا لمدة ٦ ساعات منذ الساعة الواحدة صباح اليوم الجمعة وحتى السادسة صباحا.

و خلال فترة الاغلاق عينت الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال اختبار أحمال لمحور الفريق كمال عامر بالاتجاه القادم من الطريق الدائري "محور المنيب" اتجاه الطريق الدائري "القوس الغربي" تحديداً المنطقة المحصورة بين شارع الأهرام ومحطة مترو فيصل.

واستلزمت الاعمال اجراء غلق كلى لمحور الفريق كمال عامر بالاتجاه المشار إليه ، على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال لمدة (يومان) على النحو التالي :

- يوم الجمعة الموافق 12 الجاري ابتداء من الساعة 1 صباحاً وحتى الساعة 6 صباحاً.

- و يوم السبت الموافق 13 الجاري ابتداء من الساعة 1 صباحاً وحتى الساعة 5 صباحاً.

ومن جانبها نسقت الإدارة العامة لمرور الجيزة مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.