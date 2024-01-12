عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعد توقف 6 ساعات.. فتح محور كمال عامر وإغلاقه مرة أخرى غدا

صدى البلد

أعادت الإدارة العامة لمرور الجيزة فتح محور كمال عامر بعد اغلاقه كليا لمدة ٦ ساعات منذ الساعة الواحدة صباح اليوم الجمعة وحتى السادسة صباحا. 

و خلال فترة الاغلاق عينت الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال اختبار أحمال لمحور الفريق كمال عامر بالاتجاه القادم من الطريق الدائري "محور المنيب" اتجاه الطريق الدائري "القوس الغربي" تحديداً المنطقة المحصورة بين شارع الأهرام ومحطة مترو فيصل.

واستلزمت الاعمال اجراء غلق كلى لمحور الفريق كمال عامر بالاتجاه المشار إليه ، على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال لمدة (يومان) على النحو التالي :

- يوم الجمعة الموافق 12 الجاري ابتداء من الساعة 1 صباحاً وحتى الساعة 6 صباحاً.

- و يوم السبت الموافق 13 الجاري ابتداء من الساعة 1 صباحاً وحتى الساعة 5 صباحاً.

 ومن جانبها نسقت الإدارة العامة لمرور الجيزة مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

محور كمال عامر فتح محور كمال عامر غلق كلى لمحور الفريق كمال عامر الإدارة العامة لمرور الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه في يوم|سعر الذهب يخالف التوقعات مجددا.. ومفاجأة بعيار 21 الآن

30 جنيهًا| تراجع مفاجئ في أسعار الدواجن لليوم الثاني.. وهذا ثمن البيض

الصيدليات هتنهار.. الغرف التجارية تحذر.. ومكسب الأدوية يقترب من الصفر |الحلول والتفاصيل

الداخلية تزف بشرى سعيدة للمواطنين

مجدي عبد الغني لإمام عاشور: ما ينفعش تغلط في النجوم الكبار

مفاجأة.. الرقابة الإدارية: رئيس شركة المياه بأسوان حصل على سيارة رشوة من عشيقته(خاص)

مفاجأة تحقيقات أمن الدولة..رئيس شركة المياه تزوج الوسيطة عرفي بعد علاقة غير شرعية

هل يتبعها؟| بيبسي تواجه حملات المقاطعة بمشروب مشهور من الثمانينيات.. وهذا سر العبوات المتداولة

موضوعات متعلقة

بيخبزوا عيش..كواليس إصابة 9 من أسرة واحدة في انفجار أسطوانة غاز بالصف

كانت هتبوظلي الجوازة.. سفاح الجيزة دفن ضحيته وكتب كتابه على أختها

تصادم ميني باص ونقل وإصابة 4 أشخاص في العياط

9 ليال اعترافات.. سفاح الجيزة يروي كواليس قتل ضحاياه وحيلة القبر الجماعي

تأييد إعدام سفاح الجيزة.. كيف استخرج الجاني الهيكل العظمي لفتاة الإسكندرية؟

سيارة نقل تدهس شابين على دراجة نارية بالعمرانية

حريق يلتهم مصنع مراتب بطريق المريوطية بالجيزة

السجن المؤبد لمُسن أنهى حياة شخص بسبب خلافات في كرداسة

ترشيحاتنا

هدفنا تهدئة الأوضاع.. بيان أمريكي بريطاني عاجل بشأن ضرباتهم في اليمن

أسعار الذهب اليوم الجمعة 12-1-2024 في مصر.. شاهد

أهم عناوين صحف الجمعة.. السيسى يبحث مع رئيس وزراء بريطانيا الأوضاع بغزة

موضوع خطبة الجمعة اليوم بمساجد الأوقاف.. تعرف عليه

تصل لـ5 مئوية في هذه المناطق| الأرصاد تُحذر: أجواء شديدة البرودة ليلًا

بعد الضربات الأمريكية البريطانية على اليمن.. أسعار النفط ترتفع بـ 2%


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مي عمر تستعرض رشاقتها بإطلالة مثيرة للجدل| شاهد

نشرة المرأة و الصحة| حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 12 يناير.. إطلالات شاهيناز ستار ميكر

مبطن بتول شفاف.. شاهد إطلالة ريم البارودي باحتفالية مسلسلها الجديد أشعلت الفيسبوك

الجماعة تهدد بالرد قريبا.. واشنطن وبريطانيا تقودان حربا ضد الحوثيين

فيديو

حدوتة: عمر كمال مكنش معروف قبل بنت الجيران و"مخصماك" اتظلمت في الأول

استعدوا.. الشيطان يقترب من الأرض في هذا الموعد.. فيديو جراف

تبرأوا منها ومنعوها من الغناء.. قصة شقيقة شيرين عبدالوهاب الوهمية

ارتبطت بشخصية بارزة.. حقيقة زواج الفنانة ملك قورة ورد فعل والدتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: من القلب أدعو

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: سحر اللغة العربية في التربية

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: عقدة آبى أحمد..النيل والبحر

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: المادة ٩٩ بالفيتو أسقطت هيئة الأمم المتحدة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: العالم.. بتوقيت غزة!

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: هل يتم إجبار إسرائيل على وقف المذاب.ح فى غزة بالقوة !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى يطيح بنتنياهو وبايدن

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: من أنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ