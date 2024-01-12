لاعب سوبر | الأهلي يقترب من ضم مدافع جديد "تفاصيل"

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة، اليوم، عن اقتراب الأهلي من ضم صفقة جديدة لدعم صفوف الفريق خلال المواسم المقبلة.

وكتب فرج عامر عبر حسابه علي فيسبوك "احمد رمضان بيكهام المنتقل الي سيراميكا كليوباترا من الاهلي، هو المدافع الاول المرشح للعودة للنادي الاهلي لتدعيم دفاعه، بيكهام تفوق علي جميع منافسيه من حيث أرقامه و خبرته و صلابته في الدفاع و قدرته علي اللعب في اكثر من مركز بنفس الكفاءة و كان نجم المنتخب الاوليمبي المصري في أزهى عصوره، و صنع نجوميته اثناء إعارته لسموحة من النادي الاهلي"

ويستعد الفريق لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي 2023-2024.

وتقام مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري أحد أيام 17 أو 18 فبراير المقبل بالجزائر.