رسميا | فيوتشر يفجر مفاجأة بشأن عمر كمال عبد الواحد

نجح النادي الأهلي فى حسم صفقة التعاقد مع اللاعب عمر كمال عبد الواحد الظهير الأيمن لنادي مودرن فيوتشر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكتب الإعلامي محمد فاروق عبر حسابه علي فيسبوك "وليد دعبس رئيس نادي مودرن فيوتشر يُعلن انتقال عمر كمال عبدالواحد إلى الأهلي رسميًا.. في مقابل استعارة كباكا وزعلوك ورشدان"

وشهدت الأيام الماضية أنباء عن انتهاء صفقة عمر كمال عبد الواحد إلى الاهلى، لكن الصفة تعثرت قليلا بسبب رفض صلاح محسن الدخول ضمنها حتى تم الاتفاق على إعارة ثلاثى الشباب.

وأعلن النادي الأهلي في وقت سابق تعاقده مع اللاعب الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم نادي سيريس السويدي لتعزيز صفوف المارد الأحمر في الموسم الجاري.