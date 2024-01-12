زوجة نجم الزمالك تلفت الأنظار بإطلالة رياضية

حرصت المذيعة دينا سليم زوجة الإعلامي خالد الغندور لاعب الزمالك السابق، علي مشاركة متابعيها صورًا جديدة عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وبدت دينا سليم بإطلالة كاجوال مرتدية ترنج رياضي انيق اسود اللون ووضعت بعض اللمسات من المكياج الهادئ وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، نالت اعجاب متابعيها.

معسكر الإمارات

ويشارك الزمالك خلال معسكر الإمارات في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

وبعدها يشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير الجاري، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم.