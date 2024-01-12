على البحر | خطيبة نجم الأهلي تسحر العيون بإطلالة شتوية

نشرت سلمي صقر خطيبة نجم الأهلي مروان عطية، صورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"

وتألقت سلمي علي البحر بإطلالة كاجوال عصرية، حيث ارتدت بنطال جلد اسود اللون، ونسقت عليه تى شيرت ابيض اللون مع بالطو انيق، واعتمدت مكياجا ناعما أبرز جمال ملامحها.

ويستعد الفريق لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي 2023-2024.

وتقام مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري أحد أيام 17 أو 18 فبراير المقبل بالجزائر.