طريقة عمل رول الدجاج اللذيذ.. بأسهل الخطوات

رول الدجاج اللذيذ من الأطباق الرئيسية اللذيذة التي يمكنك تطبيقها في المنزل و تقديمها لأفراد أسرتك أو ضيوفك في المنزل.

قدمت الشيف منال العالم، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، طريقة عمل رول الدجاج اللذيذ .

مقادير رول الدجاج اللذيذ

500 جرام لحم دجاج

1 حبة كبيرة بصل

3 فص ثوم

1 قرن فلفل اخضر

1 ملعقة كبيرة بهار مشكل

1 ملعقة صغيرة هيل ناعم

نصف ملعقة صغيرة قرفة

1 ملعقة صغيرة ملح

ربع ملعقة صغيرة فلفل اسود

1 كوب بقسماط

1 حبة كبيرة بيض



الحشو:

1 ملعقة كبيرة زيت ذرة

1 حبة متوسطة بصل مفروم

200 جرام سبانخ

نصف ملعقة صغيرة ملح

نصف كوب جبن فيتا



التغطية:

1 حبة كبيرة بيض

1 كوب بقسماط

للقلي: زيت ذرة

طريقة تحضير رول الدجاج اللذيذ

-في محضرة الطعام ضعي الشفرة الفولاذية، ضعي الدجاج، البصل، الثوم، الفلفل، البهار، الهيل، القرفة الملح والفلفل، البقسماط والبيضة وشغلي لتحصلي على كفتة ناعمة متجانسة.

-احضري قطعة من النايلون او ورق زبدة، امسحيها بالزيت

-ضعي الكفتة على الورق وافرديها لتصبح مستطيل ٦ في ٩ بوصة تقريبا.

-وزعي السبانخ، الجبن على المستطيل.

-لفي الكفتة رول ثم اغلقيها جيدا وثبتي الجوانب بحيث يتم قفلها تماما.

-ضعيها في البراد لمدة ساعة

-التغطية: في طبق ضعي البيضة وانثري بعض الملح والفلفل

-ابعدي الورق عن الرول

-ضعي الرول في البيض ليتغطى بطبقة خفيفة.

ضعي الرول في البقسماط ليتغطى بطبقة وفيرة، ضعيه في البراد لبضع دقائق.

-في مقلاة واسعة سخني الزيت على نار هادئة.

-اقلي الرول على كافة الجوانب ليصبح ذهبي اللون. ( بدلا من القلي يمكنك شوي الرول في الفرن على درجة حرارة ١٨٠، ضعي الرولات في صينية رشيه بالزيت واشوي ٢٠ دقيقة)

-دعي الرول يبرد قليلا ثم قطعيه وقدميه.

