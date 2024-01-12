طريقة عمل رول الدجاج اللذيذ.. بأسهل الخطوات

رول الدجاج اللذيذ من الأطباق الرئيسية اللذيذة التي يمكنك تطبيقها في المنزل و تقديمها لأفراد أسرتك أو ضيوفك في المنزل.
قدمت الشيف منال العالم، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، طريقة عمل رول الدجاج اللذيذ .
مقادير رول الدجاج اللذيذ
500 جرام لحم دجاج
1 حبة كبيرة بصل
3 فص ثوم
1 قرن فلفل اخضر
1 ملعقة كبيرة بهار مشكل
1 ملعقة صغيرة هيل ناعم
نصف ملعقة صغيرة قرفة
1 ملعقة صغيرة ملح
ربع ملعقة صغيرة فلفل اسود
1 كوب بقسماط
1 حبة كبيرة بيض
الحشو:
1 ملعقة كبيرة زيت ذرة
1 حبة متوسطة بصل مفروم
200 جرام سبانخ
نصف ملعقة صغيرة ملح
نصف كوب جبن فيتا
التغطية:
1 حبة كبيرة بيض
1 كوب بقسماط
للقلي: زيت ذرة
طريقة تحضير رول الدجاج اللذيذ
-في محضرة الطعام ضعي الشفرة الفولاذية، ضعي الدجاج، البصل، الثوم، الفلفل، البهار، الهيل، القرفة الملح والفلفل، البقسماط والبيضة وشغلي لتحصلي على كفتة ناعمة متجانسة.
-احضري قطعة من النايلون او ورق زبدة، امسحيها بالزيت
-ضعي الكفتة على الورق وافرديها لتصبح مستطيل ٦ في ٩ بوصة تقريبا.
-وزعي السبانخ، الجبن على المستطيل.
-لفي الكفتة رول ثم اغلقيها جيدا وثبتي الجوانب بحيث يتم قفلها تماما.
-ضعيها في البراد لمدة ساعة
-التغطية: في طبق ضعي البيضة وانثري بعض الملح والفلفل
-ابعدي الورق عن الرول
-ضعي الرول في البيض ليتغطى بطبقة خفيفة.
ضعي الرول في البقسماط ليتغطى بطبقة وفيرة، ضعيه في البراد لبضع دقائق.
-في مقلاة واسعة سخني الزيت على نار هادئة.
-اقلي الرول على كافة الجوانب ليصبح ذهبي اللون. ( بدلا من القلي يمكنك شوي الرول في الفرن على درجة حرارة ١٨٠، ضعي الرولات في صينية رشيه بالزيت واشوي ٢٠ دقيقة)
-دعي الرول يبرد قليلا ثم قطعيه وقدميه.