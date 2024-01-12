بطولة 12 فنانا.. طرح البوستر الدعائي لفيلم أصل الحكاية

طرحت الشركة المنتجة البوستر الدعائى لفيلم أصل الحكاية، استعداد لعرضه فى السينما خلال الفترة القادمة.



وتصدر البوستر عدد كبير من النجوم، حيث يعتبر من أفلام البطولة الجماعية ويضم 12 نجما وعلى رأسهم بيومي فؤاد وخالد الصاوي وشيري عادل ومحمود حافظ ومحمد ثروت وعلاء مرسي وهالة فاخر وكريم عفيفي ويوسف عثمان ومن تأليف وإخراج محمد أمين.





شيري عادل تتحدث عن أصل الحكاية

وتحدثت شيري عادل عن شخصيتها فى أصل الحكاية مؤكدة أنها شخصية جديدة ومختلفة عن أى شخصية قدمتها من قبل .

وقالت شيري عادل، ببرنامج سبوت لايت تقديم الإعلامية شيرين سليمان والمذاع على قناة صدى البلد، إن دورها بالفيلم لا يشبهها بالحقيقة، ولم تكن تتخيل من قبل أن تقدمه في عمل فني، موضحة «الدور مختلف عن أي حاجة عملتها».

وتابعت شيري عادل، أنها سعيدة بالعمل مع المخرج محمد أمين «قدر يخليني أعمل الشخصية بطريقة وشكل مختلف».

وأوضحت، أن الفيلم يناقش قضية من وجهات نظر مختلفة، ومن خلال شخصيات لهم وجهات نظر مختلفة كل واحد عن الآخر.

وأضافت: «كلنا عايشين في بيت واحد والبيوت كلها مفتوحة على بعض، وحياتنا واحدة، وبندخل في حياة بعض».