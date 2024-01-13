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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حقوق عين شمس تعلن تعليمات مهمة لطلاب الدبلومات

طلاب جامعات
طلاب جامعات

 أعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس تعلميات هامة  لطلاب دبلومات الدراسات العليا حيث تنتهى مدة تقديم خطط بحوث الدبلومات مع نهاية عمل يوم الأثنين القادم الموافق ٢٠٢٤/١/١٥.
التقديم في دبلومات الدراسات العليا بكلية الحقوق جامعة عين شمس 

تتيح الكلية للدارسين الحاصلين على ليسانس الحقوق بتقدير عام جيد على الأقل الالتحاق بالدبلومات الآتية:
 

- دبلوم القانون الخاص

٢- دبلوم القانون العام

٣- دبلوم القانون التجارة الدولية

٤- دبلوم العلوم الإدارية

٥- دبلوم القانون المدني

٦- دبلوم القانون الجنائي

٧- دبلوم الشريعة الإسلامية

٨- دبلوم العلوم الاقتصادية

٩- دبلوم القانون الاجرائي

١٠- دبلوم العلاقات الدولية

١١- دبلوم القانون الدولي

ويعتبر الدارس حاصل على درجة الماجستير في الحقوق بالحصول على دبلومين يكون أحدهما دبلوم القانون العام أو دبلوم القانون الخاص.

 

 كما تسمح الكلية للحاصلين على درجة الماجستير التسجيل لدرجة الدكتوراة بأحد أقسام الكلية المختلفة طبقا للشروط والإجراءات المعلنة.   
 

وتحت رعاية  الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس ،  الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة والقائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العلياوالبحوث ، الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق

وفي إطار الموسم الثقافي للكلية يعقد قطاع الدراسات العليا ندوة عن "نزع الملكية للمنفعة العامة: تعدد الأطر والوحدة في الأهداف"

يحاضر بالندوة الدكتور محمد صافي عميد الكلية ، الدكتور رمزى الشاعر أستاذ القانون العام ،الدكتور ياسين الشاذلي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ،الدكتور عزت عبد المحسن رئيس قسم القانون المدني وذلك يوم الأثنين الموافق ٢٢ يناير ٢٠٢٤ في تمام الساعه الواحدة والنصف ظهرا 
بقاعة  الدكتور  رضا السيد عبد الحميد للمؤتمرات.

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