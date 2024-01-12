بكري : الرباعي العربي رفض طلب أمريكا ضرب الحوثيين في اليمن

قال الإعلامي مصطفى بكري إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن طلب من مصر والسعودية وقطر والإمارات ضرب الحوثيين في اليمن.

وأضاف بكري خلال برنامج “حقائق وأسرار” المذاع عبر قناة “صدى البلد” أن الرباعي العربي رفض الطلب الأمريكي بضرب الحوثيين في اليمن.

وأوضح مصطفى بكري أن الرباعي العربي حذر الولايات المتحدة الأمريكية من خطورة ضرب الحوثيين باليمن فإن ذلك يعنى توسع الحرب في المنطقة ودخولها إلى نفق مظلم.

نفق مظلم

وأكد الإعلامي مصطفى بكري أن توسع الصراع في المنطقة العربية سيكون له مردوده السلبي على إسرائيل وأمريكا.

معقبا :"مش هتقدروا تكسروا المقاومة العربية والفلسطينية".