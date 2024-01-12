شغل غير نظيف| أزمة تضرب فيلم شريف منير.. والفنان يخرج عن صمته

أعرب الفنان شريف منير عن غضبه لما يتعرض له فيلمه الجديد "ليه تعيشها لوحدك؟"، والذي يقوم ببطولته عدد من النجوم أبرزهم الفنان شريف منير وخالد الصاوي، ولا سيما أن العمل يناقش قضية موجودة بالفعل يصمت الجميع عنها.

شريف منير



فيلم ليه تعيشها لوحدك؟



وتحدث شريف منير بغضب عن ما يتم ضد فيلمه الجديد "ليه تعيشها لوحدك" الذي يشارك في بطولته إلى جوار خالد الصاوي وسلمى أبو ضيف، وطرح في دور العرض قبل أيام.



وفي لقاء إذاعي تحدث منير عن الفيلم مؤكدا أن الجمهور لم يعلم بطرح الفيلم في دور العرض، مشيرًا إلى أن هناك "شغل غير نظيف" يمارس تجاه هذا الفيلم.



شريف منير يتعرض لحرب



"في حد بيوقع الفيلم"، هكذا وصف شريف منير ما يجري، مدللا على حديثه بعدم وجود أي دعاية للفيلم في الطرقات والشوارع، وعدم وجود أي إعلان خاص بالعمل.



ورفض الفنان تسمية شخص بعينه مسؤولا عما يجري، قائلا "مش هتكلم وأقول مين المسؤول بس ربنا هيجيبلنا حقنا منك"، خاصة أن هناك ميزانية مخصصة للدعاية للفيلم، ولكنه لا يعلم ما تم عمله بهذه الميزانية.



ماذا يناقش فيلم شريف منير الجديد؟



وأوضح منير أن الفيلم الذي يتعاون فيه مع خالد الصاوي، يناقش قضية موجودة بالفعل، يصمت الجميع عنها، ولذلك حينما يعرض هذا العمل عبر المنصات والمحطات التلفزيونية سيعلم الجمهور كم هو فيلم جميل ومحترم.

فيلم ليه تعيش لوحدك

أزمة تلاحق فيلم "ليه تعيشها لوحدك؟"



شريف منير تحدث عن وجود دور عرض أفسدت الصوت الخاص بالفيلم، وهو ما اكتشفته ابنته، حينما ذهبت لمشاهدة الفيلم، واتصلت بوالدها لتخبره أن الصوت الخاص بالفيلم رديء وبه مشكلة.



كما أشار إلى أن هناك حفلات للفيلم غير معلن عنها، ليس هذا فقط، بل إن البعض في شباك التذاكر يرفض بيع تذاكر الفيلم بحجة أنه كامل العدد، ويروج لصالح أفلام أخرى موجودة في السباق، وهو ما جعله يعلق قائلا "انت متوصي تبوظ الفيلم وتوقعه"، ولكنه تساءل لصالح من يتم هذا الأمر.



أحداث فيلم "ليه تعيشها لوحدك؟"



وتدور أحداث فيلم ليه تعيشها لوحدك في إطار اجتماعي من خلال قصة إنسانية بين خالد الصاوي وشريف منير وسلمي أبوضيف التي تقع في حب رجل في عمر والدها، وتتوالى الأحداث في إطار تشويقي.