خبير: استمرار العدوان الإسرائيلي سبب التصعيد في المنطقة

قال أحمد السيد أحمد، خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية، إن ما حدث أمس واليوم من استهداف مواقع للحوثيين في اليمن هو يعكس ما حذرت منه دول المنطقة من مخاطر التصعيد الإقليمي في المنطقة بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأشار خلال مكالمة هاتفية لبرنامج “نشرة الأخبار” على قناة "ten" إلى أن أمريكا قامت بإنذار الحوثيين قبل الضرب بساعات، موضحاً أن الأستراتيجية الأمريكية ترتكز على فكرة عسكرة الجنود في المنطقة لتحقيق أهداف عسكرية مرتبطة بالبحر الأحمر.



ولفت خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية، إلى أن روسيا أصدرت دعوة عاجلة لمجلس الأمن الدولي وهذا غير قانوني وينتهك السيادة للتهدئة في المنطقة.







