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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل كفتة السمك بالصلصة.. شهية وغير تقليدية

كفتة السمك بالصلصة
كفتة السمك بالصلصة

كفتة السمك بالصلصة من الأطباق الرئيسية التي يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك في المنزل بمذاق شهي.

وقدمت الشيف منال العالم، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام ، طريقة عمل كفتة السمك بالصلصة.

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مقادير كفتة السمك بالصلصة

1 ملعقة صغيرة كمون
1 ملعقة صغيرة بابريكا
1 ملعقة صغيرة كركم
1 ملعقة صغيرة زنجبيل بودرة
1 ملعقة صغيرة ثوم بودرة
نصف ملعقة صغيرة لومي مطحون
1 ملعقة صغيرة شطة مجروشة
1 ملعقة صغيرة هيل
نصف ملعقة صغيرة فلفل اسود
1 ملعقة صغيرة ملح
500 جرام فيلية سمك

الصلصة:
4 فص ثوم مهروس
1 ملعقة كبيرة برش ليمون
٣ حبة كبيرة طماطم مفروم ناعم جدا
٢ ملعقة كبيرة خل
٢ ملعقة كبيرة معجون طماطم
للتغطية : دقيق
للقلي : زيت ذرة
للتقديم : بقدونس مفروم

طريقة تحضير كفتة السمك بالصلصة 

1.في طبق ضعي الكمون، البابريكا، الكركم، الزنجبيل، الثوم، اللومي، الهيل، المعجون، والفلفل الملح قلبي لتختلط المكونات اتركيها جانبا

2.في محضرة الطعام ضعي السمك وثلث كمية البهارات، شغلي ليصبح الخليط ناعم

3.شكلي الكفتة الى كرات قياس ٢ بوصة تقريبا.

4.في طبق واسع ضعي الدقيق، انثري بعض البهارات

5.دحرجي الكفتة في الدقيق لتتغطى بطبقة خفيفة.

6.في مقلاة واسعة سخني ٢ ملعقة كبيرة من الزيت، شوحي الكفتة لتصبح ذهبية، اخرجيها.

7.أضيفي ملعقة كبيرة من الزيت حسب الحاجة، اضيفي الثوم ، برش الليمون، قلبي لثواني بسيطة، اضيفي الطماطم، المعجون بقية البهارات ثم اضيفي الخل، دعي الصلصة تتسبك

8.اضيفي كفتة السمك الى الصلصة واتركيه بضع دقائق

9.ضعي الكفتة في طبق التقديم وانثري البقدونس وقدميها.
 

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