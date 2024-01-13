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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل رول اللحم خطوة بخطوة

طريقة عمل رول اللحم
طريقة عمل رول اللحم

قدمت الشيف منال العالم، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، طريقة عمل رول اللحم، فيما يلي….

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مقادير رول اللحم
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
2 حبة كبيرة بصل مفروم
250 جرام مشروم ، ارباع
1 ملعقة صغيرة ملح
نصف ملعقة صغيرة فلفل اسود


اللحم
1 كيلو لحم مفروم مدهن
1 ملعقة صغيرة اوريجانو
1 ملعقة صغيرة بابريكا
1 ملعقة صغيرة بهار مشكل
1 ملعقة صغيرة ملح
1 حبة كبيرة بيض
ربع  ملعقة صغيرة فلفل اسود
2 كوب موزاريلا
2 ملعقة كبيرة فستق حلبي
2 عود بصل اخضر مفروم مع الأوراق
للتقديم: سلطة او مخللات

طريقة تحضير رول اللحم

1.سخني الفرن ١٩٠، احضري صينية الفرن، ضعي ورق المنيوم في الصينية.
2.في مقلاة سخني الزيت، البصل، قلبي ليذبل البصل، اضيفي المشروم، الملح والفلفل وقلبيه ليتحمر المشروم ويجف تماما، اتركيه جانبا
3.في وعاء ضعي اللحم، اوريجانو، بابريكا، بهار، ملح، بيض، فلفل، ادعكي المكونات جيدا لتصبح لديك معجون ناعم
4.احضري ورق زبدة مربع مقاس ٤٠ سم على الأقل
5.ضعي الورق على الطاولة، ضعي اللحم على الورق واضغطي عليه قليلا ليبصح مربع مقاس ٣٠ سم تقريبا
6.وزعي المشروم على اللحم
7.وزعي الجبن، الفستق، البصل
8.باستعمال ورق الزبدة ورفعه الى اعلى لفي اللحم على بعضه مثل سويسرول، ثم لفيه بالورق، لفي طرفي الورق على بعضه جيدا مثل البونبون
9.ضعي اللحم في صينية الفرن.
10.اخبزي اللحم لمدة ٤٠ الى ان ينضج. اتركيه ليبرد بعض الشيئ قبل التقطيع.
 

رول اللحم طريقة عمل رول اللحم مقادير رول اللحم طريقة تحضير رول اللحم الشيف منال العالم

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