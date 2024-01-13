هشام آمنة: 62 مليار جنيه تكلفة المشروعات القومية والاستثمارية في الشرقية

وصل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، إلي محافظة الشرقية لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمركزي بلبيس والزقازيق.

وكان في استقبال وزير التنمية المحلية عقب وصوله الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وحضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ والمهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة ، واللواء وائل سعدة رئيس الإدارة المركزية للأزمات والطوارئ بوزارة التنمية المحلية، والسفير محمد حجازي مستشار وزير التنمية المحلية للتعاون الدولي والمهندس أحمد عاطف مدير وحدة المخلفات والدكتورة منى شهاب منسق مشروع إدارة تلوث الهواء بالوزارة وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ .

وتتضمن زيارة وزير التنمية المحلية افتتاح مدفن صحى آمن بقرية السلام التابعة لمركز بلبيس للتخلص من المخلفات البلدية الصلبة ، وتفقد معرض أيادي مصر ومسار العائلة المقدسة بمنطقة تل بسطة بمدينة الزقازيق وتفقد طريق أبو حاكم الزقازيق والذى شهد تغطية وازدواج ورفع كفاءة الطريق لخلق محور مروري بديل طريق بلبيس / الزقازيق بطول 12 كيلو متر ، كما تشمل الزيارة كذلك افتتاح برج استثماري إداري ( التحرير) والذى يتضمن مول تجاري وعدد 56 وحدة إدارية .

وكذا افتتاح نفق سيارات عرابي ( الزقازيق ) أسفل محطة السكة الحديد لفتح محاور مرورية وربط شرق وغرب مدينة الزقازيق ، ويختتم اللواء هشام آمنة زيارة للمحافظة يرافقه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بتفقد مقر الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة .

من جانبه ، أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن محافظ الشرقية شهدت العديد من الإنجازات التي تحققت على أرض المحافظة في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية بتوجيهات ومتابعة من الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وذلك لإحداث التنمية الشاملة وتغيير حياه المواطنين بجميع مدن ومراكز الشرقية إلى الأفضل.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه خلال تولي الرئيس السيسى للمسئولية شهدت المحافظة تنفيذ عدد كبير من المشروعات في القطاعات الخدمية والتي تمس حياة المواطنين وعلى رأسها مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والإسكان والتعليم والشباب والرياضة و الأبنية التعليمية والصحة والتموين والكهرباء والري والزراعة والخطة الاستثمارية.

وأضاف اللواء هشام آمنة ، أن حجم الاستثمارات التي ضختها الدولة على أرض محافظة الشرقية بلغت حوالى 62 مليار جنيه خلال الفترة التي تولي فيها الرئيس السيسى .