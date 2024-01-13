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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. تيم كوك رئيس آبل يخسر في 2023.. شركة تكنولوجياهونر تكشف مفاجأة بشأن جاكي شان

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

بربع سعر iPhone.. أوبو تطلق وحش الكاميرا بإمكانات تقهر آيفون وسامسونج

أطلقت شركة أوبو Oppo، مؤخرا سلسلة الهواتف الرائدة Find X7 في الصين، وقد أصبحت التشكيلة التي تضم هاتفي Find X7 وFind X7 Ultra، متاحة للبيع في السوق المحلية بشكل رسمي، سنستعرض لكم فيما يلي أسعارها ومواصفات كلا الطرازين.

رغم راتبه الخرافي.. تيم كوك رئيس آبل يخسر في 2023

هل تساءلت يوما كم يبلغ راتب رئيس شركة آبل تيم كوك Tim Cook؟، حتي وأن بادر لذهنك إجابة هذا السؤال بناء على تكلفة هواتف آيفون باهظة الثمن أو أرباح الشركة الأمريكية التي تعد أكبر شركة في العالم وتقدر أرباحها سنويا بالمليارات، فلن تستطيع أبدا أن تتوقع أنه بالرغم من تقاضيه راتب يقدر بالملايين، إلا أن أرباحه انخفضت خلال 2023.

على غرار جوجل وأمازون وإكس.. تويتش و Discord تسرح مئات الموظفين

على غرار شركة جوجل وأمازون وإكس (تويتر سابقا)، اتخذت بعض الشركات قرارات صارمة لتسريح مئات العاملين بها، حيث يخضع قطاع صناعة التكنولوجيا لتخفيضات كبيرة في عدد الموظفين مع بداية 2024.

 

هونر تكشف مفاجأة بشأن جاكي شان.. من الكونج فو إلى التكنولوجيا

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة هونر Honor، تشاو مينج، رسميا عن اختيار نجم الفنون القتالية الأول في العالم "جاكي شان" سفيرا لعلامتها التجارية Dragon Year، للترويج لمنتجات الشركة الأحدث.

بمميزات جديدة.. إطلاق أندرويد 14 لـ موبايل سامسونج Galaxy A14

تلقى هاتف سامسونج Galaxy A14 5G، تحديث One UI 6 المستند إلى نظام التشغيل أندرويد 14 في الهند خلال شهر نوفمبر الماضي، قبل بضعة أيام حصلت عليه الأجهزة الموجودة والولايات المتحدة، والآن، طرح التحديث لهواتف Galaxy A14 5G في أوروبا.

وحش التصوير.. موبايل جبار من أوبو بشاشة أوليد وكاميرا متميزة

يعد موبايل Oppo Reno 11 Pro، أحدث هواتف أوبو الذكية في الأسواق العالمية، الذي يندرج تحت فئة الهواتف المتوسطة العليا، بتصميم أنيق ومواصفات شبه رائدة من بينها شاشة أوليد وكاميرا بورترية متميزة.

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