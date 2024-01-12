هونر تطلق واجهة مدعومة بالذكاء الاصطناعي .. هذه الهواتف ستحصل عليها

أعلنت شركة هونر Honor الصينية، عن أحدث نظام تشغيل للهواتف المحمولة مع واجهة النظام MagicOS 8.0 المستندة على نظام التشغيل أندرويد 14، في حدث مخصص أقيم في الصين.

تمتاز واجهة النظام الجديدة من هونر، هو Honor Magic Model، وهو نموذج كبير يعمل بالذكاء الاصطناعي تم تطويره ذاتيا على الجهاز ويضم 7 مليارات معلمة هذا الطراز، تم طرحه لأول مرة في سلسلة Honor Magic6، فهو يأتي حصريا فقط مع الأجهزة المجهزة بمعالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8 Gen 3.

وتعد من أبرز مزايا MagicOS 8.0، ميزة جديدة تسمى Magic Portal والتي تعمل على الاستفادة من LLM وIUI من هونر لتقديم توصيات مختصرة للتطبيقات والخدمات القائمة على السياق عبر التمرير الجانبي، وقد استعرضت هونر مثالا لسحب وإفلات الحجز عبر تطبيق الرسائل إلى تطبيق الخرائط للحصول على الاتجاهات إلى المكان.

وكما تدعم ميزة Magic Portal الإدخال متعدد الوسائط مثل النصوص والصور، وتتتبع أيضا الإيماءات وحركة العين على هواتف هونر المدعومة، يمكنك الضغط على صور الملابس ثم سحبها إلى الجانب للبحث داخل تطبيقات التسوق، كما أكدت الشركة الصينية دعمها لأكثر 100 تطبيق شعبية في الصين.

وتوفر واجهة المستخدم الجديدة MagicOS 8.0 أيضا خيارات مهمة لتخصيص الشاشة الرئيسية، وتحسينات في سرعة واجهة المستخدم، لتقليل استهلاك الموارد بفضل بعض التعديلات التي أجراها فريق برامج هونر، إلى جانب ميزة جديدة لحظر الإعلانات ولدرء النوافذ المنبثقة المزعجة والمساحات المتوازية على مستوى النظام لعرض نسختين من نفس التطبيق على الجهاز، إلى جانب عددا من المزايا المتطورة.

وستحصل سلسلة هونر الرائدة Honor Magic 6، على واجهة المستخدم MagicOS 8.0، وإلى جانبها ستزود هونر مجموعة من هواتفها بواجهة النظام المطورة، إليك قائمة الهواتف والجدول الزمني لإطلاقها:

- يناير 2024:

Honor Magic 5 Ultimate Edition

Honor Magic5 Pro

Honor Magic5

Honor Magic4 Ultimate Edition

Honor Magic4 Pro

Honor Magic4

- فبراير 2024:

Honor Magic V2 Ultimate Edition

Honor Magic V2

Honor Magic Vs

Honor Magic Vs2

Honor Magic

Magic V

V Purse

Honor Magic3 Ultimate Edition

Honor Magic3 Pro

Honor Magic3

Honor 100 Pro

Honor 100

Honor 90 GT

- مارس 2024:

Honor 90 Pro

Honor 90

Honor 80 Pro

Honor 80 GT

Honor 80

- أبريل 2024:

Honor 70 Pro +

Honor 70 Pro

Honor 70

Honor 60 Pro

Honor 60

Honor 50 Pro

Honor 50

- مايو 2024:

Honor X50 GT

Honor X50 Pro

Honor X50

Honor X40 GT

Honor X50i+

Honor X50i