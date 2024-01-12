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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

هونر تطلق واجهة مدعومة بالذكاء الاصطناعي .. هذه الهواتف ستحصل عليها

واجهة هونر الجديدة
واجهة هونر الجديدة

أعلنت شركة هونر Honor الصينية، عن أحدث نظام تشغيل للهواتف المحمولة مع واجهة النظام MagicOS 8.0 المستندة على نظام التشغيل أندرويد 14، في حدث مخصص أقيم في الصين.

تمتاز واجهة النظام الجديدة من هونر، هو Honor Magic Model، وهو نموذج كبير يعمل بالذكاء الاصطناعي تم تطويره ذاتيا على الجهاز ويضم 7 مليارات معلمة هذا الطراز، تم طرحه لأول مرة في سلسلة Honor Magic6، فهو يأتي حصريا فقط مع الأجهزة المجهزة بمعالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8 Gen 3.

 

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وتعد من أبرز مزايا MagicOS 8.0، ميزة جديدة تسمى Magic Portal والتي تعمل على الاستفادة من LLM وIUI من هونر لتقديم توصيات مختصرة للتطبيقات والخدمات القائمة على السياق عبر التمرير الجانبي، وقد استعرضت هونر مثالا لسحب وإفلات الحجز عبر تطبيق الرسائل إلى تطبيق الخرائط للحصول على الاتجاهات إلى المكان.

وكما تدعم ميزة Magic Portal الإدخال متعدد الوسائط مثل النصوص والصور، وتتتبع أيضا الإيماءات وحركة العين على هواتف هونر المدعومة، يمكنك الضغط على صور الملابس ثم سحبها إلى الجانب للبحث داخل تطبيقات التسوق، كما أكدت الشركة الصينية دعمها لأكثر 100 تطبيق شعبية في الصين.

وتوفر واجهة المستخدم الجديدة MagicOS 8.0 أيضا خيارات مهمة لتخصيص الشاشة الرئيسية، وتحسينات في سرعة واجهة المستخدم، لتقليل استهلاك الموارد بفضل بعض التعديلات التي أجراها فريق برامج هونر، إلى جانب ميزة جديدة لحظر الإعلانات ولدرء النوافذ المنبثقة المزعجة والمساحات المتوازية على مستوى النظام لعرض نسختين من نفس التطبيق على الجهاز، إلى جانب عددا من المزايا المتطورة.

وستحصل سلسلة هونر الرائدة Honor Magic 6، على واجهة المستخدم MagicOS 8.0، وإلى جانبها ستزود هونر مجموعة من هواتفها بواجهة النظام المطورة، إليك قائمة الهواتف والجدول الزمني لإطلاقها:

- يناير 2024:

Honor Magic 5 Ultimate Edition
Honor Magic5 Pro
Honor Magic5
Honor Magic4 Ultimate Edition
Honor Magic4 Pro
Honor Magic4

- فبراير 2024:

Honor Magic V2 Ultimate Edition
Honor Magic V2
Honor Magic Vs
Honor Magic Vs2
Honor Magic
Magic V
V Purse
Honor Magic3 Ultimate Edition
Honor Magic3 Pro
Honor Magic3
Honor 100 Pro
Honor 100
Honor 90 GT

- مارس 2024:

Honor 90 Pro
Honor 90
Honor 80 Pro
Honor 80 GT
Honor 80

- أبريل 2024:

Honor 70 Pro +
Honor 70 Pro
Honor 70
Honor 60 Pro
Honor 60
Honor 50 Pro
Honor 50

- مايو 2024:

Honor X50 GT
Honor X50 Pro
Honor X50
Honor X40 GT
Honor X50i+
Honor X50i

هونر Honor MagicOS 8 0 الذكاء الاصطناعي أندرويد 14

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