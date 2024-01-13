تفاصيل دور رياض الخولي في مسلسل حق عرب مع أحمد العوضي

يشارك الفنان رياض الخولي، حاليًا في مسلسل "حق عرب "والذي من المقرر عرضه في دراما رمضان المقبل 2024، والذي يقوم ببطولته النجم أحمد العوضي.

ويجسد رياض الخولي، خلال الأحداث دور تاجر خشب ذو سلطة، تنشأ عداوة بينه وبين النجم أحمد العوضي الذي يظهر أيضًا بدور تاجر خشب،ويقوم بحرق بيته ومغلق الخشب الخاص بوالده خلال الأحداث، لذا تنشأ عداوة بينهما.

أحداث مسلسل “حق عرب”

وتدور أحداث مسلسل “حق عرب” في إطار الإثارة والتشويق حول بطل العمل الذي يتعرض للعديد من المغامرات خلال أحداث العمل، ويحاول أن يخرج منها بجانب قصة عاطفية ستتناولها الأحداث.

ويشارك في بطولة المسلسل العديد من الفنانين أبرزهم الفنان رياض الخولي، سلوى عثمان، ميرهان حسين، وليد فواز، محمد علاء، وفاء عامر، كارولين عزمي، أحمد صيام، محمد أحمد ماهر، أحمد عبد الله محمود، وغيرهم، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.

وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال أحمد العوضي، مشاركته في فيلم “الإسكندراني”، الذي يعرض حاليًا في السينمات، وهو بطولة زينة، محمود حافظ، عصام السقا، حسين فهمي، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، محمد رضوان، وآخرون من النجوم.

أحداث فيلم الاسكندراني

تدور أحداث الفيلم حول شخصية الإسكندراني الذي يتعرض للعديد من الأزمات ويحتدم الخلاف بينه وبين والده وابنه وتتسارع الأحداث، ليقرر العوضي السفر إلى الخارج ويغيب لأكثر من 10 سنوات وبعدها يعود للوطن ويصبح شخصًا ناجحًا ويتزوج من "زينة" وتستمر الأحداث بتفاصيل مليئة بالأكشن، واستخدم خالد يوسف لوكيشن مدينة الإسكندرية داخل المدينة، لتظهر وكأنها أحد شوارع ومحلات المدينة الساحلية، وقام بتغيير شكلها بشكل يتماشى مع الأجواء الشتوية في المدينة.

حيث من المرجح أن يكون العمل ضمن الأفلام المعروضة خلال موسم الشتاء وتحديدًا إجازة منتصف العام الدراسي.