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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

وزير التنمية المحلية ومحافظ الشرقية يتفقدان مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

صدى البلد

تفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية يرافقه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مركز الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة والجاري انشاؤه بمقر ديوان عام المحافظة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء شبكة للطوارئ والسلامة العامة موحده ومؤمنة لتأمين المرافق الحيوية بالمحافظات.

 

قدم الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ شرح تفصيلي لوزير التنمية المحلية ومحافظ الشرقية عن مكونات المركز وتمت الإشارة إلى أن المركز يتكون من قاعة اجتماعات لمتخذي القرار من قيادات المحافظة ومنصة لحضور ومتابعة العمليات ومكان مخصص لمشغلي المنظومة ومركز معلومات Data center وصالة عرض مزوده بشاشات ومكتب لمدير المنظومة وخدمات لوجستية.

وأضاف نائب المحافظ أن مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام تم تزويده بأجهزة للسويتش وServers وأجهزة ربط بين المحافظة والمديريات وبين المديريات والشركات والهيئات والمراكز والمدن والمرور ومديرية الأمن والإسعاف تعمل على مدار الـ  24 ساعة من خلال ثلاث نوبتجيات عمل.

ولفت إلى أنه تم الانتهاء من تدريب عدد من مشغلي المنظومة بمركز التدريب التابع لوزارة التنمية المحلية بسقارة وذلك لرفع قدرات العاملين لتشغيل المنظومة بجودة وكفاءه والمساهمة في دعم خطط الدولة في مجالات التأمين المختلفة ودعم جهود التنمية بالحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وأرواح المواطنين.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بمشروع الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة وسرعة الانتهاء من كافة المراكز بجميع المحافظات موضحا أن الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة تدعم جهود الدولة في مجالات التأمين المختلفة باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة لصالح الأمن والخدمات على مستوى المحافظات.

وأكد وزير التنمية المحلية سعي الدولة عبر الشبكة الوطنية لربط كافة عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية عبر مركز رئيسي وغرفة عمليات تخصصية في كل محافظة، باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة في إطار شبكة موحدة ومؤمَّنة بالكامل وطبقًا لأحدث المعايير العالمية ، لافتاً إلى أن مركز السلامة والطوارئ سيحقق التعاون الكبير بين المحافظات وبعضها خاصة في حالة الطوارئ والأزمات بما يساهم في أداء الخدمات بصورة أسرع وأفضل، كما أن مراكز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ستقدم لأبناء جميع المحافظات خدمات كبيرة وسريعة في حالة الحوادث التي يتعرضون لها وسرعة التدخل من الجهات المعنية بالدولة ومواجهة تلك المشكلات.

وزير التنمية المحلية ومحافظ الشرقية يفتتحان نفق عرابي بمدينة الزقازيق

من جانبه أشار محافظ الشرقية إلى أن مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة سوف يساهم في تحسين خدمات الطوارئ المقدمة للمواطنين وتوفير كافة البيانات والمعلومات لمتخذي القرار وتحقيق سرعة رد الفعل أثناء الحالات الطارئة، بالإضافة إلى دعم خطط التنمية المستدامة ومتابعة معدلات المشروعات القومية وتسخير الوسائل التكنولوجية الحديثة لدعم استراتيجية مصر الرقمية بما يؤهل الجهاز الإداري للارتقاء بمستوى كافة الخدمات الحكومية المُقدمة للمواطنين والتحول الرقمي الآمن وإدارة كافة المخاطر لضمان التعامل اللحظي معها حفاظا على مقدرات ومكتسبات الدولة والمال العام.

وفي نهاية الزيارة أهدى محافظ الشرقية لوزير التنمية المحلية شعار المحافظة تقديراً  لمجهوداته الدائمة في تنفيذ العديد من المشروعات على أرض المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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التنمية المحلية الحالات الطارئة الخدمات المقدمة للمواطن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية

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