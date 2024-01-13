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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تشيلسي يهزم فولهام 1-0 في الدوري الإنجليزي

تشيلسي
تشيلسي

حقق تشيلسي، فوزا ثمينا على ضيفه فولهام 1-0 مساء السبت، ضمن الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل كول بالمر هدف اللقاء الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 45+3.

وتقدم تشيلسي إلى المركز الثامن مؤقتا برصيد 31 نقطة، فيما بقي رصيد فولهام 24 نقطة في المركز 13.  
 

وأعلن الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لتشيلسي، تشكيل البلوز لمواجهة فولهام، ضمن الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخاض كونور جالاجر اللقاء أساسيا، رغم تكهنات حول إمكانية رحيل إلى توتنهام في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وسيتواجد في خط الوسط بجانب إنزو فرنانديز ومويسيس كايسيدو.

وسيقود الألباني أرماندو بروخا هجوم تشيلسي رفقة كول بالمر ورحيم سترلينح، بينما يتواجد على دكة البدلاء "بن تشيلويل وكارني تشوكويميكا وميخايلو مودريك ونوني مادويكي".
 

وفيما يلي تشكيل تشيلسي:

"بيتروفيتش، جوستو، دوساسي، سيلفا، كولويل، كايسيدو، فرنانديز، جالاجر، بالمر، بروخا، سترلينج".

وجاء تشكيل فولهام كالآتي:

"لينو، تيتي، أدارابيو، ديوب، روبنسون، بالينيا، كارني، ويلسون، بيريرا، ويليان، خيمينيز".

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