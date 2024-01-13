منتخب مصر يرتدي الأحمر وموزمبيق بالأصفر في افتتاح مباريات المنتخبين بأمم أفريقيا

يرتدي منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا ، القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأسود ،بينما يرتدي منتخب موزمبيق الطاقم الأصفر بالكامل في المباراة المقرر لها السابعة مساء غدا في الجولة الأولى للمجموعة الثانية بكأس أمم أفريقيا ٢٠٢٤ التي تستضيفها كوت ديفوار.

كشف أحمد حسن،نجم منتخب مصر السابق، جزء من تصريحات المدير الفني للمنتخب المصري روي فيتوريا خلال المؤتمر الصحفي.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه علي فيسبوك:"روي فيتوريا من المؤتمر الصحفي "لدينا مهمة إعادة هذه الكأس إلى مصر، وكل مباراة فيطريقنا سنعتبرها نهائي".



وتفقد الجهاز الفني ولاعبو منتخب مصر الأول، استاد فيليكس هوفويت بوانيي، عصر أمس الجمعة، والمقرر أن يستضفمباريات المنتخب في المجموعة الثانية التي تضم موزمبيق وغانا وكاب فيردي، ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

ويلتقي منتخبي مصر وموزمبيق غدا الأحد، 14 يناير 2024، ضمن منافسات المجموعة الثانية من بطولة كأس الأممالإفريقية