عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

رخيص جدا.. سعر فستان ريم سامي في خطوبتها

ريم سامي
ريم سامي

أثار خبر احتفال الفنانة ريم سامي بخطبتها، أمس الجمعة، اهتمام عدد كبير من نشاطاء السوشيال ميديا خاصة أن العريس من خارج الوسط الفني.

بسبب طبق محشي .. وفاة أب وابنه في الشرقية | اعرف السبب

اكتشف بديل البيكنج بودر والفانيليا في الكيك

وارتدت ريم سامي في حفل خطوبتها بفستان أبيض رقيق وقصير وذو أكمام طويلة مغطى بالكامل بالدانتيل

واهتم نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بمعرفة سعر فستان خطوبة ريم سامي وبعد البحث تفاجئ الجمهور بأن سعره منخفض مقارنة بأسعار فساتين الفنانات في المناسبات الخاصة حيث بلغ سعره 26 الف جنية

سعر فستان ريم سامي
سعر فستان ريم سامي

وحرصت ريم سامي على جعل إطلالتها رقيقة حيث شعرها ينسدل ناعما على كتفها مع مكياج بألوان هادئة واكسسوار بسيط

وتعد الفنانة الشابة ريم سامي شقيقة المخرج محمد سامي وزوج الفنانة مى عمرو.

FB_IMG_1705159260935
FB_IMG_1705159260935
ريم سامي خطوبة ريم سامي سعر فستان ريم سامي فستان خطوبة ريم سامي سعر فستان خطوبة ريم سامي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

250 مليار دولار سنوياً|موارد جديدة من العملة الصعبة في طريقها إلى مصر.. وانتعاشة مرتقبة لـ الجنيه

بدءاً من اليوم| الجدول الجديد لتخفيف الأحمال وقطع الكهرباء.. اعرف المواعيد والسبب

الرئيس السيسي يوجه بإعداد حزمة اجتماعية جديدة للتخفيف من آثار التضخم

فرج عامر يكشف عن عودة لاعب جديد لـ الأهلي في الميركاتو الشتوي

قناة مفتوحة| مباراة الافتتاح ببطولة كأس الأمم الأفريقية .. اضبط التردد

زيادة المرتبات والمعاشات وإعفاء ضريبي| تفاصيل هدايا الرئيس للمصريين.. ما هي حزمة الحماية الاجتماعية؟

مصر للطيران توقف إصدار تذاكر «السوتو» خلال ساعات| تفاصيل

أقل جرام بـ 1,880 جنيها.. مفاجأة بشأن أسعار الذهب| اعرف عيار 21 بكام

موضوعات متعلقة

طعام لذيذ يحمي القلب والعظام والشعر .. تعرف عليه

لو مفيش دفاية.. حيل تساعدك في تدفئة المنزل

مع تقلبات الجو.. كيف يحمى مرضى الربو والحساسية أنفسهم من الأزمات الصحية

مع التقلبات الجوية.. كيف تكتشف الالتهاب الرئوي بسرعة لعلاجه

تخفيف الأعراض.. كيف يتم علاج مرضى التصلب العصبي المتعدد؟

التأخر في علاجه يسبب الشلل .. اكتشف الأعراض المبكرة لمرض عصبي شهير

بديل الغسول .. زيت طبيعي يستخدم كمطهر للفم

بعد تحذيرات الصحة العالمية.. كيف تحمي نفسك من الإصابة بفيروس كورونا

ترشيحاتنا

رفع معدلات الإفراج الجمركي عن البضائع.. الحكومة تنجح في دعم التجارة الخارجية

قلبت الترابيزة|كيف دافعت إسرائيل عن جرائمها بغزة أمام «العدل الدولية».. وهذا موعد صدور الحكم

لماذا أبلغت أمريكا الحوثيين بشن الهجمات قبل التنفيذ؟.. سمير فرج يكشف

الحق الفرصة| شهادة جديدة من بنك ناصر بعائد 20% لمدة 3 سنوات

بحضور أبو العينين | بدء الافتتاح التجريبي للمتحف المصري الكبير .. صور

إيمان زهران: هجوم الكتائب الإلكترونية يهدف للتشويش على دور مصر تجاه فلسطين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حفل افتتاح أمم إفريقيا| محمد رمضان يُحييه بأزياء فلكلورية إفريقية.. شاهد

عايزة تخلفي؟.. أكلات مهمة لتحسين صحة المبايض

طريقة عمل رول اللحم خطوة بخطوة

تحذير عاجل| ارتفاع الكولسترول يتحول إلى مرض مميت في هذه الحالة

فيديو

حد بيوقع الفيلم.. شريف منير يكشف تفاصيل مؤامرة ضد" ليه تعيشها لوحدك"

أول رد فعل روسي.. موسكو تتحرك ضد الهجوم الأمريكي على اليمن.. فيديو

النار في كل مكان .. حريق هائل بمطعم شهير بالتجمع الخامس

الأجور معروفة.. أسما إبراهيم ترد على أزمة مرتبات الفنانين خلال حبر سرى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فاروق حسني.. المُبدع دائمًا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: زواج المعاق ذهنيا

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الحوادث الجوية.. قواعد من التحليل وعلم من الإجراءات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: من القلب أدعو

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: سحر اللغة العربية في التربية

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: عقدة آبى أحمد..النيل والبحر

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: المادة ٩٩ بالفيتو أسقطت هيئة الأمم المتحدة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: العالم.. بتوقيت غزة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ