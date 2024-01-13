رخيص جدا.. سعر فستان ريم سامي في خطوبتها

أثار خبر احتفال الفنانة ريم سامي بخطبتها، أمس الجمعة، اهتمام عدد كبير من نشاطاء السوشيال ميديا خاصة أن العريس من خارج الوسط الفني.

وارتدت ريم سامي في حفل خطوبتها بفستان أبيض رقيق وقصير وذو أكمام طويلة مغطى بالكامل بالدانتيل

واهتم نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بمعرفة سعر فستان خطوبة ريم سامي وبعد البحث تفاجئ الجمهور بأن سعره منخفض مقارنة بأسعار فساتين الفنانات في المناسبات الخاصة حيث بلغ سعره 26 الف جنية

سعر فستان ريم سامي

وحرصت ريم سامي على جعل إطلالتها رقيقة حيث شعرها ينسدل ناعما على كتفها مع مكياج بألوان هادئة واكسسوار بسيط

وتعد الفنانة الشابة ريم سامي شقيقة المخرج محمد سامي وزوج الفنانة مى عمرو.