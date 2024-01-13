طعام لذيذ يحمي القلب والعظام والشعر .. تعرف عليه

يعد السمسم من أشهى الأطعمة متعددة الاستخدامات فهو يضاف إلى عدد كبير من الأكلات المالحة والحلويات ويمنحهما مذاقا مميزا.

ووفقا لما جاء في موقع تايمز أوف إنديا نعرض لكم أهم فوائد السمسم الصحية التى يحصل عليها الإنسان عند تناوله باستمرار.



فوائد السمسم للقلب

السمسم غني بالأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة، والتي يمكن أن تساعد في خفض الكوليسترول الضار وزيادة الكوليسترول الجيد كما أنه يحتوي على مادة السيسامول، وهي مادة مضادة للأكسدة يمكن أن تساعد في حماية القلب من التلف.

فوائد السمسم للعظام

السمسم مصدر جيد للكالسيوم، وهو معدن مهم لصحة العظام كما أنه يحتوي على المغنيسيوم، وهو معدن آخر مهم لصحة العظام.

فوائد السمسم للشعر

السمسم مصدر جيد للبروتين، وهو عنصر أساسي لنمو الشعر الصحي كما أنه يحتوي على السيلينيوم، وهو معدن يمكن أن يساعد في منع تساقط الشعر.

فوائد السمسم للبشرة

السمسم مصدر جيد للفيتامينات A و E، وهما فيتامينان مهمان لصحة البشرة كما أنه يحتوي على السيلينيوم، والذي يمكن أن يساعد في حماية البشرة من أضرار أشعة الشمس.