فوائد تناول السمسم .. لن تتوقف عن تناوله بعد اليوم

السمسم من أشهر أنواع البذور المستخدمة في صناعة كثير من أنواع الحلوى كما يصنع منه زبدة السمسم أو الطحينة التي تدخل في كثير من وصفات الأطباق الرئيسية والمقبلات على مستوى العالم، كما أن مفيد للنساء وللبشرة و يتميز السمسم بمحتواه الغني من الأحماض الدهنية ومضادات الأكسدة مما يكسبه قيمة غذائية عالية، إليك أهم فوائد السمسم الصحية.

وفقاً لموقع"Verywellhealth"

فوائد تناول السمسم :

للسمسم قيمة غذائية عالية تجعله من أكثر البذور ومن أهمها:



غني بالأحماض الدهنية ومضادات الأكسدة التي تقوي الجهاز المناعي للجسم وتحمي من الأمراض.

للسمسم خصائص مضادة للالتهابات بفضل احتوائه على السيسامين حيث أوضحت تجارب عدة أنه يساعد في تخفيف التهابات المفاصل والركبة وآلام الغضاريف.

يحتوي السمسم على نسبة جيدة من المعادن التي تقوي العظام والعضلات وتحمي من الهشاشة مثل الكالسيوم والمغنسيوم والزنك.

كمية الألياف في السمسم تساعد على تحسين صحة الجهاز الهضمي وتخفيف الاضطرابات الهضمية.

فوائد السمسم يوميا:



يمكن للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري من النوع 2 تناول بذور السمسم إلى نظامهم الغذائي،سيساعدهم في ضبط مستويات الانسولين

السمسم يساعد في الحد من التهاب المفاصل والعضلات والعظام، كما أنه يساعد في تقوية الأوعية الدموية والمفاصل والهشاشة.

يساعد الماغنسيوم المتوفر في بذور السمسم على خفض ضغط الدم المرتفع مما يساعد في الوقاية من الإصابة بأمراض القلب المختلفة.



زيت بذور السمسم يساعد في منع الشيب المبكر للشعر ويقلل من ظهور التجاعيد المبكرة.



السمسم يقلل من البكتيريا الموجودة في الفم ويساعد أيضا على التخلص من الرائحة الكريهة إن وجدت.

يحتوي السمسم على فيتامين B1 والذي يتميز بخصائصه المهدئة للأعصاب والتي تساعد في التخلص من التوتر، القلق والاكتئاب



فوائد السمسم للبشرة :

تعتبر بذور السمسم غنية بالزنك المهم في عمليات تكوين الكولاجين في البشرة والذي يزيد بدوره من قوة الترابط العضلي وقوة أنسجة الشعر والجلد.

كما أن زيت بذور السمسم الغني بفيتامين ي يقلل بشكل ملحوظ من اثار الحروق والندوب على البشرة.

يساعد على جعل البشرة ذات ملمس ناعم

يساعد على التخلص من البقع الداكنة الموجودة في البشرة،يزيل الهالات السوداء من تحت العين



يخلص البشرة من حب الشباب ويغذي الجلد ويجدد خلاياه ،تعزز الدورة الدموية، وتحسّن مظهر البشرة.

تحارب علامات الشيخوخة والتجاعيد.

تحمي البشرة من أشعة الشمس الضارة، وذلك بفضل قدرتها على تكوين طبقة واقية على البشرة.



تفيد في تغذية البشرة، وهي غنية بالمعادن الضرورية للجسم والبشرة.

تضفي النعومة على البشرة، وتمنحها الرطوبة التي تحتاجها.



تتميز باحتوائه مضادات للأكسدة، ومضادات الالتهابات، وتحتوي على مجموعة كبيرة من الفيتامينات؛ مثل: فيتامينD، وفيتامين E، وفيتامين B.

يساعد على إلتئام الجروح كما يعالج الندبات

يعمل على ترطيب البشرة لذا يخلص من التشققات الموجودة بالأرجل واليدين.

فوائد السمسم

فوائد السمسم للنساء:

السمسم من أكثر البذور المفيدة للنساء كالتالي:



يحمي من هشاشة العظام لاحتوائه على نسبة جيدة من معادن الكالسيوم والمغنسيوم والفسفور.

يحتوي السمسم على مركبات نباتية تشبه الاستروجين، ربما تفيد النساء في مرحلة انقطاع الطمث والتي يقل فيها نسبة الاستروجين.

يحتوي على نسبة جيدة من الألياف التي تدعم الجهاز الهضمي.

يلعب دوراً في خفض نسبة الكوليسترول في الدم وتقليل الدهون الثلاثية كما تشير بعض الدراسات، مما يلعب دوراً في تحسين صحة القلب وحمايته من الأمراض.

تشير العديد من الدراسات أن بذور السمسم تتمتع بخصائص مضادة للالتهابات.

فوائد السمسم قبل النوم:



تعد بذور السمسم مصدر جيد للتربتوفان وهو حمض أميني يعزز إنتاج الميلاتونين والسيروتونين،

يساعد الميلاتونين على تحسين القدرة على النوم وعلاج الأرق كما يعزيز صحة الدماغ والجهاز العصبي لغناه بالحمض الدهني أوميغا-3.

الحد من بعض الالتهابات في الجسم ،تعزيز صحة الجهاز الهضمي، يعمل على زيادة وزن الجسم.

تعزيز صحة العظام ،يحافظ زيت السمسم قبل النوم على صحّة القلب.

يساعد تناول زيت السمسم قبل النوم على تنظيم مستوى السكر في الدم ،كما يخفّف شرب زيت السمسم قبل النوم من التهاب وآلام المفاصل.

يعمل السمسم قبل النوم على ضبط ضغط الدم المرتفع ويعالج شرب زيت السمسم قبل النوم الإمساك ،يهدئ السمسم قبل النوم من تشنّجات القولون العصبي.

يساهم زيت السمسم قبل النوم على استرخاء الجسم مما يزيد الشعور بالنعاس.

يقلّل تناول زيت السمسم قبل النوم من نوبات القلق والاستيقاظ خلال الليل.

يحسّن زيت السمسم من جودة النوم وبالتالي يعالج الأرق واضّطراب النوم.

يخفّف زيت السمسم قبل النوم من تشنّجات الجسم.

يحمي زيت السمسم قبل النوم من خطر الإصابة بالجلطة الدماغية.

يحمي تناول زيت السمسم قبل النوم من خطر التعرّض لتصلّب الشرايين