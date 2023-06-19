ماذا يحدث لجسمك عند تناول السمسم؟

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية العلاجية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائد السمسم.
فوائد السمسم للصحة العامة…
1- فوائد السمسم للجسم:
يحتوي السمسم على العديد من العناصر المعدنية الهامة لصحة الجسم مثل المانجنيز والنحاس والفوسفور والحديد والكالسيوم.
2- فوائد السمسم للعظام:
يحتوي السمسم على الزنك الذي يعمل على تعزيز صحة العظام ويحميها من الهشاشة عند الكبر.
3- فوائد السمسم للكولسترول:
من بين كافة أشهر المكسرات والبذور التي تؤكل, يأتي السمسم كأعلى واحد منهم احتواء على مركبات الفايتوسيترولات والمعروفة بقدرتها الفائقة على خفض معدل الكولسترول في الدم.
4- فوائد زيت السمسم للصحة:
تحتوي حبوب السمسم على قدر كبير للغاية من فيتامين (هـ) الذي يلعب دوراً هاماً في محاربة الأمراض بالجسم.
5- فوائد زيت السمسم للسكر:
تشير الدراسات إلى أن حبوب السمسم يمكن أن تعمل على تحسين فاعلية بعض أدوية السكر.
6- فوائد السمسم للوجه:
تحتوي حبيبات السمسم على العديد من مضادات الأكسدة والتي تعمل بدورها على زيادة نضارة البشرة ونظام المناعة بالجسم.
7- فوائد السمسم لضغط الدم:
من المعروف أن زيت السمسم يعمل على خفض ارتفاع ضغط الدم وتخفيف الإجهاد.
8- فوائد السمسم للسرطان:
عثر العلماء على مركب في حبيبات السمسم تعمل على منع انتشار العديد من أنواع السرطان.