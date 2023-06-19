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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول السمسم؟

صدى البلد

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية العلاجية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائد السمسم.

 

فوائد السمسم للصحة العامة…
 

1- فوائد السمسم للجسم:
يحتوي السمسم على العديد من العناصر المعدنية الهامة لصحة الجسم مثل المانجنيز والنحاس والفوسفور والحديد والكالسيوم.

2- فوائد السمسم للعظام:
يحتوي السمسم على الزنك الذي يعمل على تعزيز صحة العظام ويحميها من الهشاشة عند الكبر.

3- فوائد السمسم للكولسترول:

من بين كافة أشهر المكسرات والبذور التي تؤكل, يأتي السمسم كأعلى واحد منهم احتواء على مركبات الفايتوسيترولات والمعروفة بقدرتها الفائقة على خفض معدل الكولسترول في الدم.

4- فوائد زيت السمسم للصحة:
تحتوي حبوب السمسم على قدر كبير للغاية من فيتامين (هـ) الذي يلعب دوراً هاماً في محاربة الأمراض بالجسم.

5- فوائد زيت السمسم للسكر:
تشير الدراسات إلى أن حبوب السمسم يمكن أن تعمل على تحسين فاعلية بعض أدوية السكر.

6- فوائد السمسم للوجه:
تحتوي حبيبات السمسم على العديد من مضادات الأكسدة والتي تعمل بدورها على زيادة نضارة البشرة ونظام المناعة بالجسم.

7- فوائد السمسم لضغط الدم:
من المعروف أن زيت السمسم يعمل على خفض ارتفاع ضغط الدم وتخفيف الإجهاد.

8- فوائد السمسم للسرطان:
عثر العلماء على مركب في حبيبات السمسم تعمل على منع انتشار العديد من أنواع السرطان.
 

صحة العظام صحة الجسم فوائد السمسم فوائد زيت فوائد زيت السمسم

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