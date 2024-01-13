بِطعم الڤانيلا..رواية جديدة عن دار أكتب للنشر والتوزيع ..تفاصيل

صدر حديثاً عن دار أكتب للنشر والتوزيع رواية "بِطعم الڤانيلا" التى ستشارك بها الكاتبة نور إسماعيل فى الدورة ال55 لمعرض القاهرة الدولي للكتابالمقرر فى يناير بعامنا هذا.

ومن أجواء الرواية :_



التضحيات العمياء التي تقدمينها على حساب مشاعرك، لن يقف لك أحدٌ و يصفق بحرارةٍ على قتلك لذاتك و إحراقك لكيانك .. سيمضي بك العمر و تكتشفين أنّك قدمت الكثير ، و لم تنالي إلاّ القليل, و لنفسك عليك حق ؛ فلتريحينها قليلاً...!

التضحيات.. تباً لها، على سريرٍ نقّال أراني ممدّةً بطوله أنزف وأتألم ورفيقاتي يهرولنّ بي وهنّ يصرخنّ بصوتٍ عالٍ، أرى أسمهان تصرخ في إحداهنّ من طاقم تمريض المشفى بأن تحاول اللحاق بي وإنقاذي.. من الواضح أنّني أعاني..

أمّا عن يمنى فهي تنظر لي نظراتٍ صامتة،نظراتٍ ملؤها العتاب واللوم، نظراتٍ تنطق ب:

- قولتلك كتير وانتِ محافظتيش على نفسك.

فاطمة كانت تربّت على يدي، تتمتم بآياتٍ قرآنية بالتأكيد حتى تمّ إدخالي إلى غرفة الطوارئ بالمشفى كي أواجه مصيري وحدي..لحظة!! لن نبدأ القصة من هذه النقطة.. سأقصُّ لكم منذ البداية.



يشار إلى أن الكاتبة نور إسماعيل، مواليد ١٩٩١ وحاصلة على ليسانس الآداب قسم الإعلام عام٢٠١٢.

ونشرت أول رواية ورقية لها عام ٢٠٢٠ "بروحى دار" ورواية "لعنة كوتارد" عام ٢٠٢١ مع دار تشكيل للنشر والتوزيع ورواية "قهوة وداع ودرب من الهوس" عام 2023 مع دار المكتبه العربية للنشر والتوزيع

كما نشرت العديد من الروايات الاليكترونية منها (بنى يوسف، واسألوها عن الروح، وللرجال فيما يعشقون مذاهب) على مجموعتها الخاصة وبعض المنتديات والواتباد.