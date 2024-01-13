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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

من زوجته الأولى.. نجم بوليوود عامر خان يحتفل بزفاف ابنته| صور

صدى البلد

احتفل نجم بوليوود الشهير عامر خان بزفاف ابنته في حضور عائلته، والتقط الصور معهم أمام كاميرات الإعلان في ظهور نادر.

 

وقف عامر خان مع عائلته بأكملها في حفل الاستقبال ليلتقط الصور، بحضور نجله والممثل القادم جنيد خان، وزوجته الأولى رينا دوتا، وابن أخيه عمران خان، والأخت نيخات خان، والابن آزاد راو خان، وعائلة نوبور.

 

غابت زوجة عامر خان الثانية والمخرجة كيران راو  عن الحفل لأنها مريضة، ولم تتمكن من اللحاق بالمراسم.


 

حضر حفل الزفاف عدد من نجوم بوليوود أبرزهم جايا باتشان،   أنيل كابور، ناجا تشيتانيا، والممثلين ميثيلا بالكار، وجاجراج راو، وفيبينشارما، وجافيد جافري كيكو شاردا، ومانوج جوشي، المغني سونيدهي شوهان. ولاعبي الكريكيت ساشين تيندولكار وزهير خان مع زوجتهساجاريكا جاتجي.

 

التقى عامر خان وزوجته الأولى عام 2001، وتزوجا بعد أربع سنوات، ولكن بحسب ما أعلناه في وقت سابق فإن قرارالانفصال جاء بسبب رغبتهما في بدء فصل جيد في حياتهما، وقالا: "لن نعد زوج وزوجة ، ولكن والدان مشاركان وعائلة لبعضنا البعض، وعلاقتنا نمت في الثقة والاحترام والمحبة".

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