فيوتشر يتعاقد مع ثلاثي الأهلي

أعلن الإعلامي أمير هشام عن تعاقد مودرن فيوتشر مع ثلاثي الأهلي عبر حسابه الشخصي علي فيسبوك.



وكتب أمير هشام :"فيوتشر يعلن عن ضم ثلاثي الأهلي الشاب رشدان وزعلوك وكباكا ضمن صفقة عمر كمال عبد الواحد".

كشف إعلان النادي الأهلي بتعاقده مع عمر كمال عبد الواحد لاعب نادي مودرن فيوتشر لمدة ثلاث سنوات ونصف مع إمكانية إضافة موسم آخر، عن قيامه بإتمام الصفقة مقابل إعارة ثلاثة لاعبين من الأهلي لفيوتشر.

وكشفت تفاصيل الصفقة عدم قيام النادي الأهلي بعدم دفع أي أموال لفيوتشر مقابل الصفقة، وجاءت بنظام تبادل اللاعبين وهو بإعارة الثلاثي محمد زعلوك، وعبدالرحمن رشدان، وأحمد خالد كباكا.



وأعلن أمير توفيق مدير التعاقدات، والقائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم عن التعاقد مع عمر كمال عبدالواحد، لاعب مودرن فيوتشر لمدة ثلاث سنوات ونصف السنة ، مع إمكانية إضافة موسم آخر؛ مقابل إعارة الثلاثي محمد زعلوك، وعبدالرحمن رشدان، وأحمد خالد كباكا.

وقام توفيق بعد الرجوع إلى الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، والمشرف العام على الكرة، بإنهاء كافة الإجراءات الإدارية الخاصة بانتقال اللاعب الذي يتواجد حاليًا ضمن صفوف المنتخب الوطني في كوت ديفوار لخوض فعاليات بطولة الأمم الأفريقية.