٧ ملايين مشاهدة.. تامر حسني يتصدر تريند يوتيوب

تصدرت أغنية «موحشتكيش» للنجم تامر حسني، التريند على موقع “يوتيوب” خلال الساعات الماضية، وذلك بعد طرحها بيومين، عبر قناة تامر حسني الرسمية، ووصل عدد مشاهداتها نحو 7 ملايين حتى الآن.

أغنية «موحشتكيش» ضمن ألبوم تامر حسني الجديد الذي يحمل اسم «هرمون السعادة»، وتعاون تامر في الأغنية مع الشاعر الغنائي أمير طعيمة والملحن والموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، وغلب على الفيديو كليب الأجواء الشتوية وظهر تامر حسني في مشاهد رومانسية مع ثراء جبيل مفاجأة الكليب.

وأشاد الجمهور بالكليب كثيرًا حيث جاءت بعض تعليقات الجمهور كالآتي: “كليب تحفة.. جميل جدًا.. يا الله على إحساس تامر.. ازاي الكليب متكامل كدة.. روعة حقيقي.. بجد إبداع فوق الخيال.. أنا مش عارف أبطل أسمع الأغنية وأشوف الكليب بجد.. دراما تامر حسني غير.. ملك التريند جه.. أنا من ساعتها مابطلتش أسمع غيرها، بجد تحفه أتيموووو.. أنا لحالي صرت سامعتها فوق الألف مرة.. الكليب جمدان عشان من إخراجك يا عبقري، طول عمري بقول عليك عبقري.. ما بتعملش غير عظمة، برافو يا تيمو، ومش جديد عليك والله (بتبهرني دايما)”.

وطرح تامر عبر قناته الرسمية بموقع الأغاني الشهير "يوتيوب" كواليس الكليب وقد نال إعجاب الجمهور وتصدر التريند، أصبح رقم 12، وحقق نسب مشاهدات وصلت إلى 259 ألف مشاهدة فقط في 4 أيام من طرح الكواليس.