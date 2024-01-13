دورتموند يفوز على دارمشتات في الدوري الألماني

نجح بوروسيا دورتموند في العودة لسكة الانتصارات، بالفوز على مضيفه دارمشتات2-0، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري الألماني لكرة القدم.

وتقدم يوليان براندت لدورتموند بهدف أول، في الدقيقة 24، وعزز نجم الفريق ماركو رويس تفوق الضيوف بهدف ثان، في الدقيقة 77.

ورفع بوروسيا دورتموند رصيده بذلك إلى 30 نقطة، في المركز الخامس، محققا أول فوز بعد التعثر في آخر 4 جولات من الدوري، بخسارة و3 تعادلات.

أما دارمشتات، فقد تلقى خسارته الـ11 هذا الموسم، ليقبع في المركز الثامن عشر والأخير، برصيد 10 نقاط، ويصبح مهددا بقوة بالهبوط للدرجة الثانية.