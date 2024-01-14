أخبار التعليم| هل يتغير شكل التنسيق لطلاب نظام الثانوية العامة الجديد؟.. وما هي كيفيته بالجامعات الأهلية.. اعرف مصاريف كليات الطب

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم خلال الساعات الماضية.



خبير: التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية يعزز التنمية المستدامة



يعتبر التوجه نحو المدارس التكنولوجية التطبيقية في مصر أمرًا أساسيًا لسد الفجوة في أعداد الفنيين المؤهلين في البلاد، خاصة مع التطور التكنولوجي المستمر وزيادة الطلب على المهارات التقنية في سوق العمل.



المشتري عملاق المجموعة الشمسية يظهر بسماء مصر

تشهد سماء مصر يوم الخميس القادم، اقتران القمر مع كوكب المشتري، أكبر كواكب المجموعة الشمسية (عملاق المجموعة الشمسية)، في مشهد يترقبه جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال، بالرصد والتصوير؛ إذا سمحت لهم الفرصة.

تطعيم 245 ألف طالب بمدراس الدقهلية ضد الالتهاب السحائي الثنائي خلال عام

أعرب الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن تقديره لجهود إدارة التطعيمات خلال العام الماضى 2023 تحت إشراف الدكتورة عبير عبدالغني وكيل المديرية والدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائي وذلك بالتوازي مع خطط ورؤية الدولة المصرية في تحسين المنظومة الطبية .



هل يتغير شكل التنسيق لطلاب نظام الثانوية العامة الجديد؟.. مصدر يجيب

قال مصدر مسئول بالمجلس الأعلى للجامعات، إنه لا يوجد أي تغيير في نظام تنسيق القبول في الجامعات في العام الجامعي الجديد 2024- 2025، مشيرا إلى أنه لم يتم التطرق لتعديل قواعد تنسيق القبول بالجامعات وستسير في العام الجديد مثل كل عام .

تنسيق الجامعات الأهلية .. تعرف على مصاريف كليات الطب

تنسيق الجامعات الأهلية بدأ منذ ساعات الصباح الأولى، وافق المجلس الأعلى للجامعات على بدء تقديم الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات الأهلية والجامعات الخاصة للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي، بذات الحدود الدُنيا للتقديم بالفصل الدراسي الأول، وبنفس طريقة التقديم المباشر للجامعات، بدءًا من السبت 13 يناير 2024 ولمدة أسبوعين.



شروط التقديم للدراسات العليا بـ صيدلة القاهرة

أعلنت الدكتورة غادة عبد الباري عميدة كلية الصيدلة جامعة القاهرة، فتح القبول التقدم لبرامج الدراسات العليا (ماجستير العلوم الصيدلية) فى التخصصات التالية: صيدلة صناعية – عقاقير- أدوية وسموم – كيمياء عضوية صيدلية – كيمياء صيدلية، وذلك للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023-2024.



رئيس جامعة المنصورة الأهلية يتابع امتحانات الفصل الدراسي الأول بالكليات



أجرى الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة الأهلية، جولة للاطمئنان على سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بمختلف البرامج بكليات الجامعة، وذلك وسط إجراءات تنظيمية وإدارية لضمان حسن سير أعمال الامتحانات.