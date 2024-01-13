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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تطعيم 245 ألف طالب بمدراس الدقهلية ضد الالتهاب السحائي الثنائي خلال عام

تطعيمات للاطفال
تطعيمات للاطفال

أعرب الدكتور شريف مكين وكيل وزارة  الصحة بالدقهلية عن تقديره لجهود إدارة التطعيمات  خلال العام الماضى 2023 تحت إشراف الدكتورة عبير عبدالغني وكيل المديرية والدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائي وذلك بالتوازي مع خطط ورؤية الدولة المصرية في تحسين المنظومة الطبية .

وقال الدكتور محمد بدوي، مدير إدارة التطعيمات أن نسبة التغطية من التطعيمات الروتينية بلغت 95.6% وعدد المتطعمين بلقاح الانفلونزا الموسمية  من الفريق الصحي بلغ   36624  ومن المواطنين والمعتمرين  22651      

وأضاف بدوى أنه فيما يتعلق بتطعيمات طلبة المدارس وصل إجمالى عدد المتطعمين ضد السحائي الثنائي 245 ألفاً و 691  فى حين بلغ العدد بثنائي الكبار    303064  وعلى صعيد تطعيمات طلبة الجامعة 5000

وكشف مدير إدارة التطعيمات أنه خلال العام الماضى تم توزيع ومتابعة تشغيل معدات سلسلة تبريد حديثه مخصصه لمخزن المديريه  ومخازن ووحدات الادارات المختلفه من بينها غرفة تبريد بمخزن طعوم المديريه   وعدد382 ثلاجة معتمدة لمخازن الطعوم والمكاتب والوحدات الصحية و177 ديب فريزر لمخازن الطعوم والمكاتب والواحدات الصحية .
 

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