تطعيم 245 ألف طالب بمدراس الدقهلية ضد الالتهاب السحائي الثنائي خلال عام

أعرب الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن تقديره لجهود إدارة التطعيمات خلال العام الماضى 2023 تحت إشراف الدكتورة عبير عبدالغني وكيل المديرية والدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائي وذلك بالتوازي مع خطط ورؤية الدولة المصرية في تحسين المنظومة الطبية .

وقال الدكتور محمد بدوي، مدير إدارة التطعيمات أن نسبة التغطية من التطعيمات الروتينية بلغت 95.6% وعدد المتطعمين بلقاح الانفلونزا الموسمية من الفريق الصحي بلغ 36624 ومن المواطنين والمعتمرين 22651

وأضاف بدوى أنه فيما يتعلق بتطعيمات طلبة المدارس وصل إجمالى عدد المتطعمين ضد السحائي الثنائي 245 ألفاً و 691 فى حين بلغ العدد بثنائي الكبار 303064 وعلى صعيد تطعيمات طلبة الجامعة 5000

وكشف مدير إدارة التطعيمات أنه خلال العام الماضى تم توزيع ومتابعة تشغيل معدات سلسلة تبريد حديثه مخصصه لمخزن المديريه ومخازن ووحدات الادارات المختلفه من بينها غرفة تبريد بمخزن طعوم المديريه وعدد382 ثلاجة معتمدة لمخازن الطعوم والمكاتب والوحدات الصحية و177 ديب فريزر لمخازن الطعوم والمكاتب والواحدات الصحية .



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