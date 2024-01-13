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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

شروط التقديم للدراسات العليا بـ صيدلة القاهرة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت الدكتورة غادة عبد الباري عميدة كلية الصيدلة جامعة القاهرة،  فتح القبول التقدم لبرامج الدراسات العليا (ماجستير العلوم الصيدلية) فى التخصصات التالية: صيدلة صناعية – عقاقير- أدوية وسموم – كيمياء عضوية صيدلية – كيمياء صيدلية، وذلك للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023-2024.

 

وأضافت عبد الباري، أن التقديم لبرامج الدراسات العليا بدأ منذ يوم الخميس الماضي الموافق 1 يناير وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للكلية من خلال الرابط التالى: 
https://www.pharma.cu.edu.eg/PostgradReg.aspx

وتابع أنه يتم تلقى طلبات التقدم إلكترونيا حتى منتصف شهر فبرير 2024، على أن يتم إعلان أسماء المقبولين في شهر مارس وستتم المراسلة لاستكمال جميع الأوراق الخاصة بملف الالتحاق من خلال البريد الإلكتروني: [email protected].

وأكد أن شروط التقديم للماجستير: هو أنه يجب أن يكون حاصل الراغب على التقديم علي تقدير عام جيد – تقدير تخصص جيد جدا

وأشارت الكلية إلي بعض التعليمات التي يجب على الطلاب الإلتزام بها وهي أن يتم قبول طلب التقديم فى حالة عدم رفع إيصال الدفع لفتح المظروف وعدم رفع استيفاء الاوراق المطلوبة، وان يكون مضي على التخرج عام على الاقل.

الطلبات و خطوات التقديم:

شهادة البكالوريوس

شهادة المقررات الدراسية للخمس سنوات حتى الحصول على البكالوريوس

شهادة المعادلة لخريجي الجامعات الخاصة

موافقة جهة العمل على الدراسة او خطاب من الادارة المركزية لشئون الصيادلة ( للصيدلى الحر- صيدلى تحت التكليف) مع توفير مكان لاجراء الجزء العملى إما بالكلية – او بمكان عملك فقط.

إقرار بأن كافة المستندات المرفوعة صحيحة

إيصال الدفع لفتح المظروف (لا يسترد في اي حال من احوال الرفض)

شهادة التحول الرقمى يتقدم بها الطالب فى حالة حصوله على درجة (الماجستير- الدبلوم) قبل إنتهاء مدة الشهادة

كل المستندات السابقة ترفق و تدمج في ملف واحد PDF

أصل شهادة الميلاد

صورة الرقم القومي

عدد 6 صور شخصية

صورة الموقف من التجنيد للذكور.

جامعة القاهرة

وألقى الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة ، كلمة في الجلسة الختامية للملتقي الرابع للمؤتمر الإفريقي لتعزيز السلم الذي عقد بالعاصمة الموريتانية نواكشوط تحت عنوان: "التعليم العتيق في إفريقيا: العلم والسلم" بحضور الرئيس  محمد الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، والرئيس آداما بارو رئيس جمهورية غامبيا، والشيخ العلامة عبد الله بن بيه رئيس منتدى أبو ظبي للسلم، ونخبة من الوزراء ورؤساء الجامعات وقيادات وعلماء الدول الإفريقية.

وقال الدكتور الخشت: لا أرغب اليوم .. في التحدث عن الماضي فحسب، سواء بما أنجزتموه أنتم أو أنجزناه نحن، ولكن نقوم أيضا بمحاولة تكوين مجموعة من الأفكار الجديدة؛ لتحقيق مزيد من التطوير في المستقبل، حتى يأتي مرتكزا على الجسور الرشيدة بين العلم والسلم، مؤكدا على أننا يجب أن نعمل من أجل مواجهة التحديات العالمية الجديدة التي تواجه التعليم في افريقيا سواء كان عتيقا أو حديثا.

وأضاف الدكتور الخشت، لعل تلك التحديات، تدفعنا إلى طرح بعض محاور لتطوير العلم العتيق لكي يجدد نفسه ويلحق بالعصر، ويستطيع أن يكون له دور في تحقيق السلم، مشيرا إلي أن أولي المحاور هي الحاجة لاستلهام وتوسيع روح فقه المقاصد لتشمل فروع العلمِ العتيقِ كلِهِا، وتعميم ربطِها، مضمونا ومنهجا، بالسلم والسلام العالمي. وفي هذا الإطار لابد من قيام العلم العتيق بدوره أولا في تحقيق السلام العقلي داخل العقول أساتذة وطلابا، فبدون تحقيق السلام في العقول لن نستطيع تحقيقَه على الأرض.

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