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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خبير: التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية يعزز التنمية المستدامة

صورة ارشفية تعبيرية
صورة ارشفية تعبيرية

يعتبر التوجه نحو المدارس التكنولوجية التطبيقية في مصر أمرًا أساسيًا لسد الفجوة في أعداد الفنيين المؤهلين في البلاد، خاصة مع التطور التكنولوجي المستمر وزيادة الطلب على المهارات التقنية في سوق العمل.

وفي هذا الإطار قال الدكتور الدكتور عماد علي أستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، إن ضمان توافر عدد كافٍ من الفنيين المتميزين يعد أمرًا حاسمًا للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

أكد الدكتور عماد علي خلال تصريحاته لصدي البلد ، أن المدارس التكنولوجية التطبيقية تعد بمثابة مراكز تعليمية تركز بشكل أساسي على تطبيق وتعليم المهارات التكنولوجية والحرفية والمهارات الاساسية المنتشرة في سوق العمل، وبالنظر إلى نقص الفنيين المؤهلين في مصر، فإن التوسع في إنشاء هذه المدارس يعد استراتيجية فعالة لزيادة توافر الكوادر المؤهلة في سوق العمل.

وأوضح أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تعمل على توفير بيئة تعليمية تفاعلية وعملية، تعزز المهارات التقنية والتطبيقية للطلاب، وتشمل هذه المدارس مجموعة متنوعة من التخصصات التكنولوجية مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والهندسة الكهربائية والإلكترونية، وغيرها.

وأشار إلي فضل تركيز المدارس القوي على التطبيق العملي والتمارين العملية، تمنح المدارس الطلاب المهارات اللازمة للعمل في الصناعات التقنية المختلفة.

كانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية ، هي مدارس حكومية نموذجية للتعليم الفني بنظام الـ3 سنوات وتخضع جميعها لمجانية التعليم .

وتعمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية على تطبيـق المعايير الـدوليـة في طـرق التدريـس والتـدريب.

وتقوم مدارس التكنولوجيا التطبيقية  عـلـى الـشراكة بـيـن وزارة التربيــة والتعليم والتعليم الفني والقطاع الخاص أو العام؛ من أجل الارتقاء والنهوض بمنظـومة التعليم الفني بمـصـر، وإعداد خريجين مؤهلين للعمل بسوق العمل محلياً أو دولياً.

مناهج مدارس التكنولوجيا التطبيقية

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه بالنسبة لمناهج مدارس التكنولوجيا التطبيقية، فهي تتكون من 3 محاور أساسية وهي :

• العلوم الأساسية والثقافية.
• العلوم الفنية في مجال التخصص.
• التدريب العملي.

وتؤهل مدارس التكنولوجيا التطبيقية خريجيها إلى 4 مسارات تالية يختار منها الطالب وهي : 

• الالتحاق بسوق العمل مباشرة.

• الالتحاق بالجامعات التكنولوجية.

• الالتحاق بالمعاهد الفنية.

• الالتحاق بالجامعات المصرية بعد إجراء معادلة.

تخصصات مدارس التكنولوجيا التطبيقية

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن تخصصات مدارس التكنولوجيا التطبيقية، منها تخصصات تطبق لأول مره بمصر، مثل مجالات الطاقة النظيفة، وصناعة الفواخير، والسياحة المستدامة، والذكاء الصناعي، والطاقة المتجددة، والمراقبة والإنذار، والألعاب الرقمية، وتكنولوجيا صناعة الحلي والمجوهرات، وتسويق الخدمات المالية، وزراعة النخيل، والطباعة ثلاثية الأبعاد، وتجارة التجزئة، والهندسة الزراعية، والتصنيع الغذائي.

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