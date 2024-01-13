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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

هل يتغير شكل التنسيق لطلاب نظام الثانوية العامة الجديد؟.. مصدر يجيب

تنسيق الجامعات
تنسيق الجامعات

قال مصدر مسئول بالمجلس الأعلى للجامعات، إنه لا يوجد أي تغيير في نظام تنسيق القبول في الجامعات في العام الجامعي الجديد 2024- 2025، مشيرا إلى أنه لم يتم التطرق لتعديل قواعد تنسيق القبول بالجامعات وستسير في العام الجديد مثل كل عام .

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وأكد المصدر لصدى البلد أن نظام الثانوية العامة الجديد الذي طرح خلال اجتماع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لم يتطرق لتعديل قواعد التنسيق أو طرح ذلك على المجلس الأعلى للجامعات حتى الآن.

وعقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا صباح بحضور عدد مدن قيادات الوزارتين،  بمقر وزارة التعليم العالي بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

استهدف الاجتماع مُناقشة الإعداد لعقد المؤتمر الخاص بتطوير المرحلة الثانوية  بما يتوافق مع مسارات التطوير بالتعليم العالي واحتياجات سوق العمل.

ناقش الاجتماع  الموضوعات والمحاور التي سيناقشها المؤتمر، فضلاً عن اللجان المطلوب تشكيلها بشكل مشترك بين الوزارتين ، وكذا الإجراءات المطلوب اتخاذها خلال الفترة المقبلة للخروج برؤية مشتركة يتم طرحها خلال المؤتمر.

ويأتي التحضير لإطلاق المؤتمر القومي لعقد حوار مجتمعي حول تطوير منظومة المرحلة الثانوية بناء على تكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بجمع كافة الأطراف ذات الصلة بالمنظومة التعليمية محليًا ودوليًا للاستماع ومناقشة كافة الآراء للوصول إلى أفضل الآليات الخاصة بتطوير المنظومة بما يحقق المرونة في المسارات وتعدد محاولات التقييم ورفع المعاناة عن كاهل الأسر وبما يتناسب مع متطلبات سوق العمل والتنافسية الدولية.

حضر الاجتماع من جانب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، د. مصطفى رفعت الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، ود. عبير الشاطر مُساعد الوزير للشئون الفنية والمشرف على بنك المعرفة، ود. أيمن فريد مُساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، ود. عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة.

وحضر هذا الاجتماع من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، د. رمضان محمد رمضان مساعد الوزير للامتحانات والتقويم التربوي، ود. أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، وخالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات التعليمية، وشادي عبدالله زلطة المستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي باسم الوزارة، ومحمد شريف من المكتب الفني للوزير.
 

الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى التربية والتعليم والتعليم التربية والتعليم والتعليم الفني التعليم العالي

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