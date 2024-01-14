عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

استمارة الثانوية العامة 2024 .. اعرف خطوات التسجيل الآن

استمارة الثانوية
استمارة الثانوية العامة 2024

تلقى موقع صدى البلد العديد من الاستفسارات بشأن خطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 على موقع وزارة التربية والتعليم.

وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد كل ما تريد معرفته عن خطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 على موقع وزارة التربية والتعليم .

خطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 على موقع وزارة التربية والتعليم 

  • ادخل على رابط استمارة الثانوية العامة 2024 https://moe-register.emis.gov.eg/
  • اضغط على ايقونة تسجيل الدخول
  • أدخل البريد الإلكترونى الموحد على منصة Office365 ثم اضغط تسجيل الدخول 
  • املأ البيانات المطلوبة في استمارة الثانوية العامة 2024
  • إذا لم يكن لديك بريد إلكتروني موحد ، يمكنك الحصول عليه من خلال رابط انشاء البريد الإلكتروني المدرسي https://office365.emis.gov.eg/
  • تأكد من أن تاريخ الاستمارة 2023 / 2024
  • راجع الاسم ليكون اسم الطالب كما هو مدون بشهادة ميلاده.
  • لابد ان يكون مع الطالب صورة شهادة ميلاده لمراجعة الاسم والرقم القومي ومحل الميلاد ومحافظة الميلاد قبل طباعة الاستمارة.
  • مراجعة الشعبة واللغة الثانية والديانة قبل طباعة الاستمارة.
  • مراجعة مواد التخصص اسفل الاستمارة.
  • الصورة المطبوعة على الاستمارة لابد أن تكون هي نفس الصورة التي ستقدم مع الاستمارة الورقية ( مطلوب 6 صور 4×6 خلفية بيضاء).
  • أن يكون عنوان الطالب المدون على الاستمارة هو نفس العنوان المدون ببطاقته الشخصية.
  • مطلوب واحد صورة ضوئية للبطاقة الشخصية للطالب وكذلك صورة بطاقة ولي أمره.
  • أن تكون جميع البيانات الخاصة بالطالب المدونة على الاستمارة سليمة دون أدنى خطأ.
  • اذا وجد خطأ بأي بيان بالاستمارة الإلكترونية على الطالب عدم طباعتها والتوجه فورا لحجرة الارشاد التعليمي في المدرسة.
  • طباعة الاستمارة مسئولية الطالب و ولي أمره لأنها تطبع بمعرفته من على التابلت الخاص بالطالب لذلك اذا وجد خطأ عليه التوجه لحجرة الارشاد التعليمي لتصحيح الخطأ على الموقع قبل الطباعة.
  • قبل تسليم الاستمارة على الطالب وولي أمره التوقيع عليها في المكان المخصص لكلا منهما امام اعضاء حجرة الإرشاد التعليمي.

جدير بالذكر أنه ، فى إطار الاستعدادات الجارية لعقد امتحانات الثانوية العامة 2024 ، أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من اليوم الأحد 14 يناير 2024 ،  استمارة الثانوية العامة 2024 على موقعها الرسمي .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، يجب على الطلاب تسجيل  استمارة الثانوية العامة 2024 الإلكترونية ، وحفظ البيانات، وطباعتها بكافة مشتملاتها.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه يمكن الآن الدخول على رابط استمارة الثانوية العامة 2024 على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط على https://moe-register.emis.gov.eg/ 

استمارة الثانوية العامة 2024 الثانوية العامة 2024 الثانوية العامة استمارة الثانوية العامة التعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. المواعيد الجديدة لقطع الكهرباء في المحافظات| مفاجأة سارة للطلاب

أمطار غزيرة ورعدية.. الأرصاد تصدر تحذيرا لـ 3 محافظات

مفاجأة.. رد فعل الأهلي بعد تصميم اتحاد جدة على شراء نجم الفريق

1000 جنيه| سعر الذهب يخالف التوقعات بتحركات جديدة وعيار 21 الآن مفاجأة

تغيير وزاري مرتقب.. إعلامية تكشف المرشحين

فيوتشر: نفذنا رغبة عمر كمال.. وهذا موقف ناصر ماهر

الزمالك يقترب من صفقة تبادلية سوبر

بقرار من وزير الرياضة.. طريقة مجانية لمتابعة مباريات كأس أمم أفريقيا

ترشيحاتنا

مدبولي: شركة العاصمة الإدارية الجديدة حققت 20 مليار جنيه أرباحًا

عشرات الآلاف من فرص العمل.. الحكومة تزف خبرا سارا للشباب

الوزراء: توفير عشرات آلاف فرص العمل للشباب بعد الانتهاء من العاصمة الإدارية

رسوخ جذور الديمقراطية.. بيان عاجل لـ ألمانيا بشأن نتائج انتخابات تايوان

مدبولي: إنشاء مليون وحدة سكنية بتكلفة 400 مليار جنيه

الجزار: بدء التسويق لمنطقة جاردن سيتي بالعاصمة الإدارية قبل نهاية يناير


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ جمبسوت قصير| شاهد.. هيفاء وهبي تثير الجدل بأحدث حفلاتها

ملامح مختلفة وشعر طويل.. أصالة تثير الجدل بظهورها الأخير| شاهد

احتفالا بالتنانين.. عرض أزياء غريب يثير ضجة بلندن بسبب الملابس المعروضة| صور

قصير جدا.. ساندي بـ هوت جيب وشميز رفقة كلبها تشعل السوشيال ميديا

فيديو

رفع فيلم كارت شحن بسبب إيراداته.. بيومي فؤاد في مرمى النيران

اعتنق الإسلام قبل عام.. وفاة عاشق مدينة دهب الخواجة إنجو الألماني

كنت بقدم زفت| أمينة شلباية تكشف سبب ابتعادها عن البرامج التلفزيونية.. خاص

محمد فراج يكشف سبب عدم مشاركته في ماراثون رمضان 2024 .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فاروق حسني.. المُبدع دائمًا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: زواج المعاق ذهنيا

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الحوادث الجوية.. قواعد من التحليل وعلم من الإجراءات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: من القلب أدعو

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: سحر اللغة العربية في التربية

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: عقدة آبى أحمد..النيل والبحر

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: المادة ٩٩ بالفيتو أسقطت هيئة الأمم المتحدة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: العالم.. بتوقيت غزة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ