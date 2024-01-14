استمارة الثانوية العامة 2024 .. اعرف خطوات التسجيل الآن

تلقى موقع صدى البلد العديد من الاستفسارات بشأن خطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 على موقع وزارة التربية والتعليم.

وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد كل ما تريد معرفته عن خطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 على موقع وزارة التربية والتعليم .

خطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 على موقع وزارة التربية والتعليم

ادخل على رابط استمارة الثانوية العامة 2024 https://moe-register.emis.gov.eg/

اضغط على ايقونة تسجيل الدخول

أدخل البريد الإلكترونى الموحد على منصة Office365 ثم اضغط تسجيل الدخول

املأ البيانات المطلوبة في استمارة الثانوية العامة 2024

إذا لم يكن لديك بريد إلكتروني موحد ، يمكنك الحصول عليه من خلال رابط انشاء البريد الإلكتروني المدرسي https://office365.emis.gov.eg/

تأكد من أن تاريخ الاستمارة 2023 / 2024

راجع الاسم ليكون اسم الطالب كما هو مدون بشهادة ميلاده.

لابد ان يكون مع الطالب صورة شهادة ميلاده لمراجعة الاسم والرقم القومي ومحل الميلاد ومحافظة الميلاد قبل طباعة الاستمارة.

مراجعة الشعبة واللغة الثانية والديانة قبل طباعة الاستمارة.

مراجعة مواد التخصص اسفل الاستمارة.

الصورة المطبوعة على الاستمارة لابد أن تكون هي نفس الصورة التي ستقدم مع الاستمارة الورقية ( مطلوب 6 صور 4×6 خلفية بيضاء).

أن يكون عنوان الطالب المدون على الاستمارة هو نفس العنوان المدون ببطاقته الشخصية.

مطلوب واحد صورة ضوئية للبطاقة الشخصية للطالب وكذلك صورة بطاقة ولي أمره.

أن تكون جميع البيانات الخاصة بالطالب المدونة على الاستمارة سليمة دون أدنى خطأ.

اذا وجد خطأ بأي بيان بالاستمارة الإلكترونية على الطالب عدم طباعتها والتوجه فورا لحجرة الارشاد التعليمي في المدرسة.

طباعة الاستمارة مسئولية الطالب و ولي أمره لأنها تطبع بمعرفته من على التابلت الخاص بالطالب لذلك اذا وجد خطأ عليه التوجه لحجرة الارشاد التعليمي لتصحيح الخطأ على الموقع قبل الطباعة.

قبل تسليم الاستمارة على الطالب وولي أمره التوقيع عليها في المكان المخصص لكلا منهما امام اعضاء حجرة الإرشاد التعليمي.

جدير بالذكر أنه ، فى إطار الاستعدادات الجارية لعقد امتحانات الثانوية العامة 2024 ، أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من اليوم الأحد 14 يناير 2024 ، استمارة الثانوية العامة 2024 على موقعها الرسمي .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، يجب على الطلاب تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 الإلكترونية ، وحفظ البيانات، وطباعتها بكافة مشتملاتها.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه يمكن الآن الدخول على رابط استمارة الثانوية العامة 2024 على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط على https://moe-register.emis.gov.eg/