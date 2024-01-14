دعاء الرزق في الصباح.. كلمات بسيطة مجربة ومستجابة

يبحث الكثير من الأشخاص في الوقت الحالي عن دعاء الرزق في الصباح أو زيادة الرزق ، وذلك بسبب ظروف المعيشة الصعبة ، وارتفاع الأسعار وزيادة متطلبات الأسرة ، و دعاء جلب الرزق ، مع صدق اليقين وإخلاص النية يكون مستجابا بإذن الله- عز وجل، ودعاء الرزق في الصباح ، لا يشترط فيه صيغة محددة فقد يدعو الشخص بأي صيغة وبما يشاء.

دعاء الرزق قد يتحقق ولكن ليس بأن يأتي لك مالا أو تعثر على مبلغ مالي ، فالرزق له اشكال عدة فقد يبارك الله لك في مبلغ ضئيل بحوزتك ، فتجد أبناءك لا يمرضون ولا يذهبون للأطباء ، أو تجد البركة في الطعام القليل ، وقد يكون الرزق في هداية الله لزوجتك فلا تطلب منك أشياء كثيرة ، فلا تعتقد الرزق دائما بأنه مالا

دعاء الرزق في الصباح

«اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك».

« اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدا فقربه وإن كان قريبا فيسره، وإن كان قليلا فكثره، وإن كان كثيرا فبارك لي فيه».

« اللهم ارزقني علما نافعا، ورزقا واسعا، وشفاء من كل داء وسقم، يا من ترزق من تشاء بغير حساب، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، اللهم ارحمني رحمة تغنيني بها عمن سواك، إلهي أدعوك دعاء من اشتدت فاقته، وضعفت قوته، وقلت حيلته، دعاء الغريق المضطر البائس الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه من الذنوب إلا أنت».

«اللهم ارزقني رزقا واسعا حلالا طيبا من غير كد، واستجب دعائي من غير رد، وأعوذ بك من الفقر والدين، اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غياث المستغيثين، إياك نعبد وإياك نستعين».

« اللهم رزقا واسعا، وشفاء من كل داء وسقم، يا من ترزق من تشاء بغير حساب، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، اللهم ارحمني رحمة تغنيني بها عمن سواك، إلهي أدعوك دعاء من اشتدت فاقته، وضعفت قوته، وقلت حيلته، دعاء الغريق المضطر البائس الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه من الذنوب إلا أنت، يا غياث أغثني، يا غياث أغثني، يا غياث أغثني».

دعاء جميل في الصباح



اللهم إن شكرك نعمة، تستحق الشكر، فعلمني كيف أشكرك، يا من لك الحمد كما ينبغى لجلال وجهك، وعظيم سلطانك، الحمد لله يجيب من ناداه نجيا، ويزيد من كان منه حييا، ويكرم من كان له وفيا، ويهدي من كان صادق الوعد رضيا - ربي اجعلني لك شكارا، لك ذكارا، لك رهابا، لك مطاوعا، لك مخبتا، إليك أواها منبيا، الحمد لله رب العالمين حمدا لشكره أداء، ولحقه قضاء، ولحبه رجاء ولفضله نماء ولثوابه عطاء».



«اللهم ارضنا بقضائك و بما قسمته لنا، واجعلنا من الحامدين لك في السراء والضراء، اللهم يا من لطفه بخلقه شامل، وخيره لعبده واصل، لا تخرجني وذريتي وأهلي وأحبابي من دائرة الألطاف، وآمنا من كل ما نخاف، وكن لنا بلطفك الخفى الظاهر».



اللهم بك ملاذي، اللهم أتوسل إليك باسمك الواحد، والفرد الصمد، وباسمك العظيم فرج عني ما أمسيت فيه، وأصبحت فيه، أجرني، أجرني، أجرني، يا الله، اللهم يا كاشف الغم والهموم، ومفرج الكرب العظيم، ويا من إذا أراد شيئا يقول له: كن فيكون، رباه رباه أحاطت بي الذنوب والمعاصي، فلا أجد الرحمة والعناية من غيرك، فأمدني بها.