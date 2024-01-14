تبدأ اليوم.. 10 اجتماعات على طاولة «خطة النواب» لمناقشة الحسابات الختامية

تشهد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أسبوعًا زاخرًا بالاجتماعات بداية من اليوم الأحد الموافق 14 يناير الجاري.

حيث أكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن اللجنة ستعقد 10 اجتماعات خلال الأسبوع الجاري.

ونوه سالم بأن الاجتماع الأول والثاني موعدهم اليوم الأحد الموافق 14 /1 /2024 وذلك لمناقشة حساب ختامي موازنة ديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وصندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية للسنة المالية 2022/2023.



وكذلك لمناقشة حساب ختامي موازنة الجهات الاتية، وهم صندوق تطوير التعليم، والهيئة العامة للأبنية التعليمية، ومدارس التعليم اليابانية للسنة المالية 2022/2023.

وأضاف “سالم” أن الاجتماع الثالث والرابع والمقررعقدهما يوم الاثنين الموافق 2024/1/15 سوف يناقشون حساب ختامي موازنة ديوان عام وزارة التعليم العالي والبحث والعلمي جامعة عين شمس والمستشفيات الجامعية التابعة لها للسنة المالية 2022/2023، وايضا مناقشة حساب ختامي موازنة جامعة المنصورة والمستشفيات الجامعية التابعة لها -جامعة سوهاج والمستشفيات الجامعية التابعة لها للسنة المالية 2022/2023.

أما الاجتماعان الخامس والسادس قال سالم أنه سيتم مناقشتهم يوم الثلاثاء الموافق 16/1/2024 وذلك لمناقشة حساب ختامي موازنة ديوان عام وزارة السياحة والاثار والهيئة العامة للتنمية السياحية للسنة المالية 2022/2023.

وأوضح وكيل خطة النواب أن الاجتماعات من السابع حتي العاشر ستبدأ الأربعاء الموافق 17/1/2024 وتناقش حساب ختامي موازنة ديوان عام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيةو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للسنة المالية 2022/2023.



وكذلك لمناقشة حساب ختامي موازنة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان - صندوق تمويل المساكن التي تقيمها وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة للسنة المالية 2022/2023، فضلا عن مناقشة حساب ختامي موازنة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري للسنة المالية 2022/2023.



وتختتم اللجنة اجتماعاتها بمناقشة حساب ختامي موازنة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي – الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي للسنة المالية 2022/2023.