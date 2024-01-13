باير ليفركوزن يعزز صدارته للدوري الألماني بالفوز على أجسبورج بهدف نظيف

عزز باير ليفركوزن صدارته للدوري الألماني لكرة القدم بعدما حقق فوزه الرابع عشر وجاء على حساب فريق أجسبورج بهدف نظيف اليوم في الجولة الـ17 من المسابقة .

أحرز الأرجنتيني إتشيكيال بالاسيوس الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

وعزز رجال المدرب الإسباني شابي ألونسو موقعهم في الصدارة برصيد 45 نقطة وأعادوا الفارق إلى أربع نقاط بينهم وبين المطارد المباشر بايرن ميونيخ صاحب المركز الثاني والفائز على هوفنهايم بثلاثية نظيفة أمس الجمعة في افتتاح الجولة .

ويملك النادي البافاري مباراة مؤجلة أمام أونيون برلين سيخوضها في 24 يناير الحالي .

وفي مباراة اخرى فرط لايبزيج في انتزاع المركز الثالث ولو مؤقتا من شتوتجارت بخسارته أمام ضيفه أينتراخت فرانكفورت بهدف وحيد سجله أنسجار كناوف في الدقيقة السابعة.

وتجمد رصيد لايبزيج عند 33 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطة واحدة خلف شتوتجارت الذي يحل ضيفا على بوروسيا مونشنجلادباخ غدا الأحد في ختام المرحلة.

في المقابل، حقق فرانكفورت فوزه الثاني تواليا والسابع هذا الموسم فشدد الخناق على بوروسيا دورتموند بعدما لحق به إلى المركز الخامس برصيد 27 نقطة لكل منهما قبل مواجهة الأخير لمضيفه دارمشتات لاحقا .