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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

توك شو.. الخارجية: معبر رفح مفتوح وأي إجراء يعيق دخول المساعدات لغزة إسرائيلي وتعديلات مرتقبة في الحكومة وهؤلاء أبرز الراحلين

صدى البلد

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة، نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي.

 

مصطفى بكري يزف بشرى سارة حول الأوضاع الاقتصادية في مصر|فيديو

قال النائب مصطفى بكري، إن الحرب على قطاع غزة، لم تؤثر سلبًا على فلسطين، أو على مصر أو على الإقليم فقط، بل على العالم أجمع، و أن ضربات الحوثيين على السفن الإسرائيلية بسبب الحرب على غزة ، تسببت في لجوء العديد من السفن إلى طريق رأس رجاء الصالح، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الشحن ، ويؤثر سلبًا على قناة السويس.

 

محامي عادل إمام يكشف سبب ملاحقة الضرائب له .. ومستجدات عن صحته

كشف خالد الأشوح، محامي الفنان عادل إمام، عن سبب مطالبة الضرائب بدفع 6 ملايين من قبل الزعيم، موضحا ان هذه المسألة بشأن الضريبة على القيمة المضافة وليس الضريبة العامة، مؤكدا على حرص الفنان عادل إمام على سداد ضريبة الأرباح و يقدم الإقرار في مواعيده.

 

الخارجية : معبر رفح مفتوح .. وأي إجراء يعيق دخول المساعدات لغزة إسرائيلي

رد السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، على ادعاءات إسرائيل ضد مصر بشأن ملف دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة عبر معبر رفح.

 

تعديلات مرتقبة في الحكومة وهؤلاء أبرز الراحلين| تفاصيل

كشفت الإعلامية قصواء الخلالي، معلومات عن التعديل الوزاري المرتقب.

 

القومي لحقوق الإنسان: مصر دولة مضيافة.. واستقبلت أكبر رقم من اللاجئين في تاريخها

أكد الدكتور عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن الدولة المصرية من الدول العريقة في التعامل مع اللاجئين، واستقبلت عدد كبير من لاجئي العالم، حيث استقبلت أسرة القيصر من روسيا، واستقبلت لاجئين من أغلب قائدي التحرر في إفريقيا، وهي دولة مضيافة منذ القدم.

 

سمير فرج يكشف مفاجأة عن سر اشتعال الأوضاع في البحر الأحمر

علق اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي، على تطورات الأوضاع في البحر الأحمر خاصة بعد استهداف أمريكا وبريطانيا مواقع للحوثيين.

 

إسرائيل عندها 6 معابر لغزة.. أحمد موسى ينفعل على الهواء| فيديو

رد الإعلامي أحمد موسى، على ادعاءات إسرائيل على مصر بشأن دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة عبر معبر رفح.

 

شعبة الأدوية: مفيش صيدلي يقدر يبيع بأسعار أعلى من المدونة على الدواء

أكد الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن عددا كبيرا من الأطباء كتبون الاسم العلمي للدواء، عند كتابة أي روشتة.

 

احتمال كبير في شهر رمضان الجاي.. بشرى للموظفين وأصحاب المعاشات |فيديو

أكد سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني، على إعلان وزارة المالية عن تكليفات رئاسية بتحسين الأجور والمعاشات.

 

موسى أحمد موسى مصر إسرائيل الخارجية اخبار التوك شو

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