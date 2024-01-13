شعبة الأدوية: مفيش صيدلي يقدر يبيع بأسعار أعلى من المدونة على الدواء

أكد الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن عددا كبيرا من الأطباء كتبون الاسم العلمي للدواء، عند كتابة أي روشتة.

وقال علي عوف في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" مفيش طبيب بيرفض كتابة الدواء البديل بنفس الاسم العلمي".

وأضاف علي عوف:" أي مواطن يدخل الصيدلية ومعه روشتة قد تحتوي على أدوية أو فيتامينات ومكملات غذائية"، مضيفا:" المكملات الغذائية ليست أدوية، وتسعيرتها ليست تسعيرة جبرية ".

وأكد علي عوف: "مفيش صيدلي يقدر يبيع الدواء بأسعار أعلى من المدونة على علبة الدواء، وأي مخالفة لذلك؛ تعتبر جريمة".