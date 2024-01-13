الخارجية : معبر رفح مفتوح .. وأي إجراء يعيق دخول المساعدات لغزة إسرائيلي

رد السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، على ادعاءات إسرائيل ضد مصر بشأن ملف دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة عبر معبر رفح.

وقال أبو زيد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،:" موقف مصر من دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة لا يقبل المزايدة".

وأضاف "معبر رفح مفتوح منذ بداية الأزمة، ومصر قامت بكل جهد دولي وإقليمي لإدخال المساعدات لقطاع غزة ".

وتابع أحمد أبو زيد :"مصر أكدت أن أي إجراءات تعيق دخول المساعدات إجراءات إسرائيلية ومنها التشدد في تفتيش الشاحنات وإضاعة الوقت في عملية التفتيش وإعاقة دخول المساعدات الطبية".

وأكمل احمد أبو زيد :" مصر لا تعيق دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة مطلقا ".