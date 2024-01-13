احتمال كبير في شهر رمضان الجاي.. بشرى للموظفين وأصحاب المعاشات |فيديو

أكد سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني، على إعلان وزارة المالية عن تكليفات رئاسية بتحسين الأجور والمعاشات.

وقال سمير صبري في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" تصريحات وزير المالية بشرى سارة وتؤكد أن الرئيس السيسي يهتم بالمواطن المصري ويشعر بكل طبقات الشعب خاصة في ظل ارتفاع الأسعار ".

وأضاف سمير صبري: "الرئيس كلف بمراجعة الحد الأدنى للأجور وتحسين المعاشات والمرتبات ورفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي".

وتابع سمير صبري :" هذه التكليفات الرئاسية تأتي في وقتها في ظل ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم التي تؤثر على العالم بأكمله ".

واكمل سمير صبري:" اعتقد أن التكليفات الرئاسية سيتم تطبيقها مع حلول شهر رمضان.

مضيفا:" زيادة المرتبات والمعاشات لا تحتاج إلى موافقة مجلس النواب".