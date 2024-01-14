بتصميم SU7 وألوان أكثر فخامة.. شاومي تطرح إصدارات فاخرة من Xiaomi 14

تلقت أحدث الهواتف الذكية الرائدة من شاومي Xiaomi 14 و Xiaomi 14 Pro، تجديدا أنيقا حيث طرحت عملاقة التقنية الصينية، طرازات جديدة بتصميمات مستوحاة من السيارة الكهربائية SU7 التي أطلقتها مؤخرا.

تتميز هذه الهواتف ذات الإصدار المحدود باللونين الأزرق المائي والأخضر المخضر، اللذين يحاكيان الألوان الرئيسية للسيارة الكهربائية SU7 من شاومي، وتتوفر الطرازات الجديدة للحجز المسبق في الصين عبر مواقع التجارة الإلكترونية بالدولة.

طرحت شاومي هذه المتغيرات الجديدة بدون أي رسوم إضافية، حيث تم تسعير الإصدارات الخاصة من Xiaomi 14 و 14 Pro بنفس سعر نظيراتها العادية، وعلى الرغم من أنها متاحة حاليا للحجز المسبق، إلا أنها ستطرح للبيع بشكل رسمي يوم 15 يناير الجاري.

Xiaomi 14

مواصفات هاتفي Xiaomi 14 وXiaomi 14 Pro

يعد كل من Xiaomi 14 و Xiaomi 14 Pro من الهواتف الذكية المتطورة ذات المواصفات العالية الأداء، يحتوي هاتف الطراز الأساسي على شاشة من نوع OLED بقياس 6.36 بوصة، بدقة 1.5K، بينما يحتوي جهاز Pro على شاشة أكبر قليلا من نوع OLED بقياس 6.73 بوصة، بدقة 2K، يتمتع كلا الهاتفين بمعدلات تحديث تبلغ 120 هرتز وذروة سطوع تبلغ 3000 شمعة في المتر المربع.

ويحتوي هاتف Xiaomi 14 على نظام كاميرا ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل، بينما يحتوي هاتف Pro على نظام كاميرا رباعية بدقة 50 ميجابكسل، يدعم كلا الهاتفين مثبت الصورة البصري (OIS) على الكاميرات الرئيسية.

ويحزم هاتف Xiaomi 14، بطارية بسعة 4610 مللي أمبير في الساعة، بينما يحتوي هاتف Pro على بطارية بسعة 4880 مللي أمبير في الساعة، يدعم كلا الهاتفين الشحن السلكي بقوة 90 وات والشحن اللاسلكي بقوة 50 وات.