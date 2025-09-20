قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مش هحب بعده.. خبيرة التجميل مي كمال الدين تعلن انفصالها عن أحمد مكي
خبير آثار يكشف رفض تركيب كاميرات داخل المخازن ومعامل الترميم
الإهمال في شرب الماء يوميًا يقودك إلى مشكلات صحية خطيرة
أحمد حسن يكشف موعد ومكان بطولة السوبر المصري بمشاركة الأهلي والزمالك
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم السبت
الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية تضرب البلاد اليوم
تزوجها وأخذ سيارتها وأموالها.. بريطانية تستغيث بعد تعرضها للنصب من مصري
شوبير عن فوز الأهلي على سيراميكا : بداية العودة
مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في الضفة الغربية
تأشيرة ذهبية بمليون دولار.. ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يمنح استثناءات للأجانب
التسوق الإلكتروني دون وعي.. فخ الإعلانات تسرق أموالك بصمت
ترامب: الصين كانت تنهب أمريكا و الاتحاد الأوربي سيدفع لنا 950 مليار دولار
الإهمال في شرب الماء يوميًا يقودك إلى مشكلات صحية خطيرة

الإهمال في شرب الماء يوميًا.. عادة بسيطة تقودك إلى مشكلات صحية خطيرة
الإهمال في شرب الماء يوميًا.. عادة بسيطة تقودك إلى مشكلات صحية خطيرة
أسماء عبد الحفيظ

يعتبر الماء سر أساس الحياة وأحد أهم العناصر التي يحتاجها جسم الإنسان ليعمل بكفاءة، ورغم هذه الحقيقة الواضحة، يقع الكثيرون في خطأ شائع وهو الإهمال في شرب الماء يوميًا. 

هذه العادة البسيطة قد تبدو غير مؤثرة في البداية، لكنها على المدى الطويل تفتح الباب لمشكلات صحية جسيمة.

ماذا يحدث للجسم عند الإهمال في شرب الماء يوميًا؟

إهمال شرب الماء 

الجسم يحتاج إلى الماء للحفاظ على توازن جميع وظائفه الحيوية. فهو يساهم في تنظيم درجة الحرارة، ونقل العناصر الغذائية، والتخلص من السموم عبر الكلى والعرق والتنفس، وعندما يقل معدل استهلاك الماء، تبدأ أولى العلامات بالظهور، مثل جفاف الجلد وتشقق الشفاه والشعور بالإرهاق المستمر، وقد يفسر البعض هذه الأعراض على أنها إرهاق طبيعي، بينما السبب الحقيقي هو نقص الترطيب، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

تأثير إهمال شرب الماء على الكلى

الإهمال في شرب الماء يؤثر مباشرة على الكلى، فهي العضو المسؤول عن تنقية الدم من السموم، ومع قلة الماء، تقل كفاءة الكلى ويزداد خطر تكوّن الحصوات، وهو ما يسبب آلامًا شديدة ويحتاج أحيانًا إلى تدخل طبي. كذلك، يزيد نقص الماء من احتمالية الإصابة بعدوى المسالك البولية.

تأثير إهمال شرب الماء على المخ والجهاز العصبي

إهمال شرب الماء 

أما على مستوى المخ والجهاز العصبي، فإن الجفاف يضعف التركيز والذاكرة ويزيد من الشعور بالصداع. كثير من الأشخاص الذين يعانون من صداع متكرر لا يدركون أن السبب بسيط جدًا، قلة شرب الماء، كما أن نقص الترطيب يؤثر على المزاج العام ويزيد من مستويات التوتر.

ولا يقتصر الخطر على البالغين فقط، بل يمتد إلى الأطفال وكبار السن الذين قد لا يشعرون بالعطش بنفس الدرجة، هؤلاء الفئات معرضون بشكل أكبر للجفاف الذي يؤثر سلبًا على نمو الأطفال وصحة المسنين.

للوقاية من مخاطر إهمال شرب الماء

للوقاية، ينصح الأطباء بشرب ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء يوميًا، مع مراعاة زيادة الكمية في أوقات الحر أو أثناء ممارسة الرياضة. ويمكن الاعتماد على بعض العادات المساعدة مثل:

  • الاحتفاظ بزجاجة ماء في متناول اليد طوال اليوم.
  • تذكير النفس بشرب الماء عبر تطبيقات الهاتف.
  • إدخال الأطعمة الغنية بالماء إلى النظام الغذائي مثل الخيار والبطيخ.

أعلم إن شرب الماء عادة بسيطة لا تكلف شيئًا، لكنها تضمن لك صحة أفضل وحياة أكثر نشاطًا، فلا تدع الإهمال في شرب الماء يوميًا يسرق من جسدك قوته وصحته بصمت.

