أردوغان عبر أكس : سألتقي ترامب الأسبوع المقبل



أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لقاء نظيره الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع المقبل لمناقشة العديد من القضايا الهامة .

وقال أردوغان عبر (منصة إكس) : سألتقي نظيري وصديقي الموقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في زيارتي إلى الولايات المتحدة الأسبوع المقبل.

واضاف أردوغان : وسنناقش في لقائنا العديد من القضايا، وخاصة التجارة والاستثمار والصناعات الدفاعية مع حليفتنا الولايات المتحدة التي تربطنا بها علاقات استراتيجية واسعة.

وختم الرئيس التركي قائلا : ‏أعتقد أن لقاءنا مع الرئيس ترامب سيسهم في إنهاء الحروب والصراعات في منطقتنا في إطار رؤيتنا المشتركة للسلام العالمي، وسيعزز التعاون بين بلدينا بشكل أكبر.