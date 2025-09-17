أردوغان: لن نسمح للغرباء أو المعتدين بالسيطرة على القدس الشريف

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه لن يسمح للغرباء أو المعتدين بالسيطرة على القدس الشريف أو العبث به ، مشيرا إلى أن أنقرة تؤمن بعالم يكون فيه المحق قويا، لا القوي محقا.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق بناء المبنى الجديد لوزارة الخارجية التركية ردا على تصريحات نتنياهو بشأن القدس والذي أكد فيها : لن نتراجع قيد أنملة عن القدس الشرقية.

وشدد أردوغان قائلا : سنقف بوجه من يريدون تحويل منطقتنا لبحر من الدماء ومن يؤججون عدم الاستقرار.

وختم أردوغان: تركيا تركز في سياساتها الخارجية على السلام، لكن هذا لا يعني أنها ستصمت أمام تجاوزات الآخرين.