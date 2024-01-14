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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كتائب القسام تقصف تجمعات جيش الاحتلال وسط غزة بقذائف الهاون

كتائب القسام
كتائب القسام

أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، اليوم الأحد، دك تحشدات قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في مخيم البريج وسط قطاع غزة بقذائف الهاون.

كان رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس”، إسماعيل هنية، أكد على تطلع الفلسطينيين، أن يصدر قرارا من محكمة العدل ينصف شعب فلسطين وغزة بوقف المذابح والمجازر ومحاكمة مرتكبيها، وفق ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

وكشف هنية عن سبب اقدام القسام على طوفان الأقصى وانها كانت  لأسباب كثيرة أبرزها تمادي الاحتلال بعدوانه على القدس والأقصى وأهلنا في الضفة ومواصلة حصار غزة.

هنية يكشف سبب إقدام القسام على طوفان الأقصى

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وشدد على أن الشعب لن يتخلى عن مقاومته حتى استعادة حقوقه المشروعة، وانه "على دولنا وأمتنا وأحرار العالم القيام بكل ما يلزم لوقف العدوان السافر على أهلنا في غزة والضفة وفي كل مكان".

وقال: "أحيي رجال المقاومة وأبطالها في لبنان واليمن والعراق وسوريا وكذلك الجماهير التي تحتشد في العواصم دعما لشعبنا الأبي".

القسام المقاومة الفلسطينية الاحتلال الاسرائيلي كتائب القسام

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