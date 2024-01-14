كتائب القسام تقصف تجمعات جيش الاحتلال وسط غزة بقذائف الهاون

أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، اليوم الأحد، دك تحشدات قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في مخيم البريج وسط قطاع غزة بقذائف الهاون.

كان رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس”، إسماعيل هنية، أكد على تطلع الفلسطينيين، أن يصدر قرارا من محكمة العدل ينصف شعب فلسطين وغزة بوقف المذابح والمجازر ومحاكمة مرتكبيها، وفق ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

وكشف هنية عن سبب اقدام القسام على طوفان الأقصى وانها كانت لأسباب كثيرة أبرزها تمادي الاحتلال بعدوانه على القدس والأقصى وأهلنا في الضفة ومواصلة حصار غزة.

وشدد على أن الشعب لن يتخلى عن مقاومته حتى استعادة حقوقه المشروعة، وانه "على دولنا وأمتنا وأحرار العالم القيام بكل ما يلزم لوقف العدوان السافر على أهلنا في غزة والضفة وفي كل مكان".

وقال: "أحيي رجال المقاومة وأبطالها في لبنان واليمن والعراق وسوريا وكذلك الجماهير التي تحتشد في العواصم دعما لشعبنا الأبي".